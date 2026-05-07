Borusija Dortmund, za koju Niklas Zule trenutno nastupa, navela je da je 30-godišnji nemački defanzivac već neko vreme razmišljao o završetku karijere i da je konačnu odluku doneo nakon što je zadobio povredu kolena na utakmici protiv Hofenhajma, odigranoj 18. aprila.

"Ono što sam osetio kada je naš lekar uradio test u svlačionici Hofenhajma, pogledao fizioterapeuta i odmahnuo glavom, a i fizioterapeut je to uradio i nije ništa osetio, bilo je kada sam ušao pod tuš i plakao 10 minuta. U tom trenutku sam zaista pomislio: 'Pokidano je'", rekao je Zule, a preneo sajt Borusije Dortmunda.

"Kada sam sledećeg dana otišao na magnetnu rezonancu i dobio dobre vesti, da ipak nije u pitanju kidanje ukrštenih ligamenata, bilo mi je potpuno jasno da je gotovo. Nisam mogao da zamislim ništa gore nego da se zapravo radujem vremenu koje sledi - da budem samostalan, da odem na odmor, da provodim vreme sa svojom decom, a zatim da moram da lečim svoje treće kidanje ukrštenih ligamenata", dodao je Zule.

Niklas Zule, povreda kolena

Zule je u Borusiju Dortmund prešao 2022. godine iz Bajern Minhena, a u karijeri je igrao još i za Hofenhajm.

Nemački defanzivac je najuspešniji period u svojoj karijeri imao sa Bajernom, sa kojim je osvojio ukupno 14 trofeja - pet u Bundesligi, četiri u Superkupu Nemačke, dva u Kupu Nemačke i po jedan u Ligi šampiona, Superkupu Evrope i Svetskom klupskom prvenstvu.

Kao igrač Bajerna je u sezonama 2016/17 i 2021/22 bio izabran i u idealan tim Bundeslige, dok je za reprezentaciju Nemačke zabeležio ukupno 49 nastupa.

