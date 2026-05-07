Mladi fudbaler koji sada nastupa za Al Nasr, Kristijano Ronaldo Junior, mogao bi da se preseli u Evropu.

Za ovog mladog 15-godišnjaka interesuje se veliki broj poznatih timova, između ostalih, tu su PSŽ, Real Madrid i Bajern iz Minhena, a zanimljivo da je ovaj momak već trenirao sa Realom dok je njegov otac bio na odmoru u Španiji gde se oporavljao od povrede.

Kristijano Ronaldo Junior u dresu reprezentacije Portugala Foto: Damir SENCAR / AFP / Profimedia, Zeljko Hajdinjak / imago sportfotodienst / Profimedia

No, pita se i njegov otac i on je - protiv.

Smatra da bi svako poređenje njega i sina uticalo negativno na Juniora, a ozbiljan faktor u čitavoj priči jeste i taj što Kristijano želi da igra sa svojim sinom u istom timu.

Kristijano Ronaldo Junior je svoju omladinsku karijeru gradio kroz mlađe kategorije Juventusa i Mančester junajteda, pre nego što je prešao u Al Nasr.

Kurir Sport / Sportske.net

