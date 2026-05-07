Srpski napadač, prema navodima italijanskog lista, ne žuri sa odlukom i razmišlja o odlasku iz kluba.

Trener Lučano Spaleti navodno vidi srpskog reprezentativca kao važan deo projekta za povratak u borbu za titulu.

Ipak, situacija oko ugovora stoji na "mrtvoj tački". Dušan Vlahović ima poštovanje prema Juventusovom dresu koji nosi od januara 2022. godine, ali istovremeno razmišlja, zajedno sa ocem Milošem, navodi "Gazeta", o opciji da sačeka i pronađe bolje finansijske uslove u nekom drugom klubu.

Juventus ne može da čeka predugo, a ako Vlahović nastavi sa "odugovlačenjem", rukovodstvo kluba bi moglo da se nađe u nezavidnoj poziciji na transfer tržištu, pošto bi bilo teže da isplaniraju kako bi izgledao novi napad.

Dušan Vlahović na zagrevanju tokom meča Juventus - Đenova

"Stara dama" je spremna da ponudi do šest miliona evra plus bonuse, što je ozbiljna ponuda s obzirom na trenutnu situaciju u klubu, ali Vlahoviće veruje da može da nađe bolje.

Pominje se da je centarfor spreman čak i da bude rezerva Hariju Kejnu u Bajernu, ili Robertu Levadovskom u Barseloni.

Pregovori fudbalera i kluba nisu završeni, ali su zapeli. Juventus planira novi sastanak sa Vlahovićem i njegovim ocem, ali neće ići na ultimatum. Kraj maja se pominje kao ključni rok za konačnu odluku.

U međuvremenu, Vlahović je spreman da pomogne timu u finišu sezone. Protiv Lećea bi mogao da bude starter prvi put posle dužeg vremena.

