Vladimir Petrović Pižon svojstveno sebi, vrlo emotivno je primio vest o smrti Vladimira Cvetkovića, nekadašnjeg generalnog sekretara FK Crvena zvezda, u vreme najblistavijeg vremena kluba sa Marakane.

Vladimir Petrović Pižon sarađivao je sa Vladimir Cvetkovićem dugi niz godina, kao trener u klubu.

Dobro pamti Cveleta - Vladimir Petrović Pižon

Cvele me zaposlio u Zvezdi

- Vladimir Cvetković umro je na Zvezdinu slavu, na Đurđevdan... I to mnogo govori o tome kakav je bio Cvele i koliko je bio zvezdaš... Poklopilo se... Onako kako je on verovatno i želeo - sa setom u glasu govori za Kurir Vladimir Petrović Pižon.

Prisetio se Pižon, inače treća Zvezdina zvezda svog odnosa sa čuvenim direktorom kluba.

- Kada sam odlazio iz Crvene zvezde u Arsenal, Cvele je upravo preuzeo mesto direktora kluba. Sećam se, kada sam završio fudbalsku karijeru, upravo kod njega sam se zaposlio kao pomoćni trener, u našoj Zvezdi. Radili smo godinama zajedno, bio je izuzetan rukovodilac, gospodin u svakom pogledu.



- Žao mi je što posle odlaska u penziju nije dolazio na stadion, jer je imalo mnogo toga od njega da se nauči. Njegova visprenost, rečitost, pamet... U sportskom smislu, ali i životu neizmerljive su. Malo smo se posle toga viđali, distancirao se... Nije želeo da smeta kako je govorio.

Bravo majstore!

U sezoni 1996/1997, Crvena zvezda je sa Vladimirom Petrovićem Pižonom igrala Kup kupova, eliminisala Kajzerlsautern u dve epske utakmice, da onda priredila dvomeč spektakl protiv Barselone.



- Bila je to neverovatna sezona, a Cvele je tada još jednom potvrdio koliko je bio progresivan. Uvek je podržavao nove ideje. Sećam se, rekao sam njemu i Draganu Džajiću da želim da u prvi tim ubacim Zvezdinu decu, jer smo imali neverovatno talentovanu generaciju predvođenu Dejanom Stankovićem, a u prvom timu već su bili Perica Ognjenović, Nenad Lalatović, Goran Bošković, Zoran Njeguš, Darko Anić, Zoran Jovičić... Dobio sam punu podršku od Cveleta, kao i od kluba celog... Imao je veliko poverenje u mene kao trenera, što mi je mnogo značilo.

- Sećam se, kada je ušao u svlačionicu posle pobede nad Kajzerslauternom, podigao ruke i počeo da grli igrače. Bio je mnogo ponosan i srećan. Tek kasnije smo shvatili kakav smo rezultat napravili. A, meni je onako, u svom stilu samo poručio - Bravo majstore! To su bile njegove čuvene reči kada mi se obraćao i kojih se uvek rado sećam.

smrt Cveleta veliki je gubitak za Zvezdu - Vladimir Petrović Pižon

Velike emocije

Prisetio se Pižon i svog prvog susreta sa Vladimirom Cvetkovićem.

- Sećam se, bio sam u podmlatku Crvene zvezde, kada je Cvele završavao karijeru. Organizovana je njegova oproštajna utakmica u hali na Novom Beogradu. Tada sam ja kao najmlađi, ispred FK Crvena zvezda predao Cveletu neki poklon za kraj karijere. Ne sećam se, šta je bio poklon, ali znam da sam drhtao pred njim, jer je bio istinska sportska veličina.

I tada je Vladimir Petrović Pižon zastao. Osetilo se da su ga obuhvatile emocije prema Vladimir Cvetkoviću. I za kraj je izgovorio rečenicu, koja najbolje opisuje kakav je bio Veliki Cvele.

- Nije merljiva Cveletova veličina - kazao je Vladimir Cvetković i tako završio razgovor za Kurir o legendarnom direktoru FK Crvena zvezda.