Slušaj vest

Nejmar je nakon jednog driblinga mladog Robinja ošamario mladog napadača, nakon čega je nastao skandal. Istraga je pokrenuta, čak je Robinjo tužio Nejmara po tri osnova.

Sada Nejmar pokušava da izvuče situaciju i to - javnim izvinjenjem.

1/4 Vidi galeriju Nejmar na meču Brazil - Hrvatska Foto: Nick Potts, PA Images / Alamy / Profimedia, Niviere David/ABACAPRESS.COM / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Ako oni žele izvinjenje i to javno, u medijima, evo ga. Već sam se izvinio njemu i njegovoj porodici. Da, preterano sam reagovao, desilo se da izgubim glavu. Svi prave greške, ova je bila moja, kao i njegova greška, ali ja sam napravio veću. Opet smo bili zajedno u ponedeljak, izvinio sam mu se ispred cele grupe. I on se izvinio", rekao je Nejmar.

Oglasio se i mladi Robinjo.

"On je moj idol od malena, mnogo se priča o nečemu što nije tačno. Veoma mi je drag, već smo razgovarali i rešili problem", rekao je Robinjo.

Raskid sa Santosom je bio u prvom planu nakon incidenta.

"Moje mesto je u Santosu, to je očigledno nakon mog produžetka ugovora", rekao je on.

Kurir Sport / Sportske.net

BONUS VIDEO: