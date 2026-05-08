Liverpul je bio primoran da promeni planove nakon velikog pritiska navijača koji su se pobunili zbog najavljenog poskupljenja ulaznica.

Posle razgovora sa predstavnicima pristalica kluba, čelnici Liverpula odlučili su da ublaže prvobitnu odluku o povećanju cena sezonskih i pojedinačnih karata.

Prema novom dogovoru, cene ulaznica za sezonu 2026/27 biće povećane za svega tri odsto, dok u sezoni 2027/28 neće biti nikakvog dodatnog poskupljenja.

Podsetimo, klub je ranije planirao višegodišnje povećanje cena, pravdajući tu odluku rastom troškova i inflacijom, ali su navijači burno reagovali.

Najveći revolt viđen je na čuvenom Kopu, gde tokom utakmica nije bilo tradicionalnih zastava i transparenata, dok je navijačka grupa "Spirit of Shankly" pozvala pristalice da bojkotuju kupovinu hrane i pića na stadionu.

Takav pritisak očigledno je dao rezultat, pa je uprava kluba sela za sto sa predstavnicima navijača i pristala na kompromis.

U zajedničkom saopštenju nakon sastanka, i klub i navijači izrazili su zadovoljstvo postignutim dogovorom, uz najavu da će se razgovori o cenama karata nastaviti i u narednom periodu.

Ipak, iz Liverpula su ostavili mogućnost da u budućnosti ponovo razmotre povećanje cena ukoliko ne pronađu druga finansijska rešenja.