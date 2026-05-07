Sa sve većom minutažom i samopouzdanjem koje raste iz utakmice u utakmicu, jasno je da je pred njim sjajan period.

U razgovoru otkriva kako je doživeo važne momente, kakva su očekivanja od ekipe i šta veruje da tek dolazi.

Kakve je bio osećaj biti u 11 u jako važnom meču?

– Osećaj je bio izuzetan. Bio sam veoma uzbuđen i zahvalan na ukazanoj šansi u utakmicu gde smo jako želeli tri boda i do njih smo i došli - rekao je Damjan za klupski sajt.

Velika pobeda, igrate sjajno u finišu sezone – najvažnije tek sledi, deluje da ste spremni?

– Svakako da je velika pobeda – svaka je velika u plej-ofu. Smatram da imamo širok roster igrača i da svi mogu da ispune očekivanja, i verujem da smo spremni.

OFK Vršac - FK Vojvodina, osmina finala Kupa Srbije

Dobijaš sve veću šansu, veruješ li da je sledeća sezona 100 odsto tvoja?

– Zahvalan sam na svakom minutu i nadam se da će se od sledeće sezone još ozbiljnije računati na mene, ali svakako sve zavisi od mene. Nastaviću da radim maksimalno i verujem da je to jedini pravi put.

Može li Crvena zvezda da padne i treći put?

– Smatram da ova utakmica sa Crvena zvezda ne može da se poredi sa utakmicama u ligi. Ovo je finale Kupa gde nemamo šta da izgubimo i gde ćemo dati sve od sebe da posle šest godina osvojimo trofej. Naravno da mislim da možemo da pobedimo.

Čukarički u petak – očekivanja. Besplatan je ulaz bilo bi lepo da „Karađorđe“ bude što puniji?

– Nadam se da će navijači doći da nas podrže u što većem broju i da ćemo ostati u trci za drugo mesto – poručio je Damjan Đokanović.