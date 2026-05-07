CVELE, ZEKA I TUMBA - UZ DRES PARTIZANA! Kako su crno-beli ispratili Vladimira Cvetkovića u penziju?! Fotografije koje dokazuju veličinu Zvezdine legende!
Legenda Crvene zvezde, Vladimir Cvetković, preminuo je na Đurđevdan i ova vest potresla je čitavu Srbiju.
Cvele je bio simbol uspeha Crvene zvezde i neko bez koga klub sa Marakane ne bi doživeo neke nezaboravne trenutke.
Mnoge neverovatne priče čuli smo o Vladimiru Cvetkoviću, a da li ste znali da ga su ga u penziju svojovremeno ispratili ljudi iz FK Partizan.
Da, dobro ste pročitali!
Žarko Zečević, Ljubiša Tumbaković, ali i Ivan Ćurković i Nenad Bjeković, ispratili su Cveleta u penziju i poklonili su mu dres Partizana sa brojem osam.
Prijateljstvo Vladimira Cvetkovića i čelnika Partizana bilo je veliko, a zanimljivo je da je ovo bio jedini Cveletov ispraćaj u penziju. Naime, zbog komplikovanih odnosa u svom tadašnjem klubu, u penziju su ga ispratili samo ljudi iz Partizana.
Ostale su fotografije i uspomene na neka romantičnija vremena, kada su čelnici večitih bili u prijateljskim odnosima...
