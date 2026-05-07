Cvele je bio simbol uspeha Crvene zvezde i neko bez koga klub sa Marakane ne bi doživeo neke nezaboravne trenutke.

Mnoge neverovatne priče čuli smo o Vladimiru Cvetkoviću, a da li ste znali da ga su ga u penziju svojovremeno ispratili ljudi iz FK Partizan.

Da, dobro ste pročitali!

Žarko Zečević, Ljubiša Tumbaković, ali i Ivan Ćurković i Nenad Bjeković, ispratili su Cveleta u penziju i poklonili su mu dres Partizana sa brojem osam.

Čelnici FK Partizan ispraćaju u penziju Vladimira Cvetkovića Foto: FK Partizan

Prijateljstvo Vladimira Cvetkovića i čelnika Partizana bilo je veliko, a zanimljivo je da je ovo bio jedini Cveletov ispraćaj u penziju. Naime, zbog komplikovanih odnosa u svom tadašnjem klubu, u penziju su ga ispratili samo ljudi iz Partizana.

Ostale su fotografije i uspomene na neka romantičnija vremena, kada su čelnici večitih bili u prijateljskim odnosima...

