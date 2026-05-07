U neredima do kojih je došlo tokom proslave plasmana Pari Sen Žermena u finale Lige šampiona, povređene su 34 osobe,
NAPETO
OPŠTI HAOS NAKON POLUFINALA LIGE ŠAMPIONA! Proslava se pretvorila u pakao! Privedeno više od 100 osoba, povređeno 23 policajca...
Dodajte Kurir u vaš Google izbor
Slušaj vest
Među njima je čak 23 policajca.
Do velikih nereda je došlo u Parizu, neposredno nakon što je u Minhenu, rezultatom 1:1, završena revanš utakmica polufinala Lige šampiona između Bajerna i PSŽ-a.
Ministar unutrašnjih poslova Francuske Loran Nunjez je rekao medijima da je 127 ljudi privedeno zbog haosa. Mnogi od njih su vatrometom gađali policajce, koji su odgovorili suzavcem.
Proslava navijača Pari Sen Žermena Foto: Giulia Morici/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Poitout Florian/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia, Urman Lionel/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia
Vidi galeriju
Jedna osoba je teško povređena.
Bonus video:
Reaguj
Komentariši