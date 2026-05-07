Dragan Stojković Piksi, nekadašnji selektor fudbalske reprezentacije Srbije i bivši fudbaler Crvene zvezde, oglasio se povodom smrti Vladimira Cvetkovića.

Dragan Stojković i Vladimir Cvetković međusobno su se uvažavali, a njihovo poznanstvo datira od leta 1986. godine, kada je Piksi dres niškog Radničkog zamenio crveno-belim.

Duboko potresen - Dragan Stojković Piksi Foto: Nemanja Nikolić

Legendo, hvala

- Izražavam najiskrenije saučešće porodici, prijateljima i poštovaocima lika i dela Velikog Vladimira. Neka ti je večna slava i hvala ti na svemu, legendo - napisao je Dragan Stojković na društvenim mrežama.

Kada su navijači Crvene zvezde 2022. godine na derbiju protiv Partizana (2:1) razvili transparent na kojem je pisalo - "Nikad nije bila tvoja. Ti nikad nisi bio naš. Decenijskog potopa posle tebe, seća se svaki zvezdaš. Sajonara!", Vladimir Cvetković je poručio da tako nešto nije smelo da se desi.

- Nisam bio na stadionu četvrtak uveče. Nije mi jasan razlog. Piksi je veliko srpsko, svetsko i Zvezdino ime, ne znam zašto je to tako. On je Zvezdina zvezda, zasluženo. Ne odlazim na stadion iz zdravstvenih razloga, ne mogu ništa konkretno da kažem, sem da mi je čudno - kazao je Vladimir Cvetković za Kurir, a potom poentirao:

Piksi ginuo za Zvezdu

- Ja samo znam da je Piksi svaku utakmicu u Zvezdi ginuo! Nije bitno da li smo igrali protiv nekog evropskog kluba, ili našeg niželigaža. Uvek je ulagao sebe, s pravom je bio jedan od najboljih, uvek. Bio je srčan igrač poznata je to stvar, to može da se proveri. Piksi finale u Bariju nije hteo da igra. Znam to veoma dobro, sećam se tih dana. Taj ciklus na putu ka evropskoj tituli bio sam uz ekipu, sedeo na klupi. Znam, da kad je Piksi ušao u igru u Bariju, naši su se igrači sledili. Odigrao je taj produžetak ležerno, a odbio je da puca penal. Protiv nas, protiv svoje Zvezde! To dosta govori o njegovom odnosu prema Crvenoj zvezdi.

Vladimir Cvetković rekao je i da je Dragan Stojković Piksi u finalu Kupa evropskih šampiona 1991. između Crvene zvezde i Olimpika iz Marselja, tog 29. maja odbio da šutira penal za francuski tim.