Međutim, u oči je upala jedna stvar o kojoj cela planeta priča, a to je taktika Luisa Enrikea i golmana Matveja Sfanova, koji je u prvi mah bio tema podsmeha, ali iza svega se krije nešto drugo.

Matvej Safonov je imao 32 gol auta, od čega je 26 puta izbacio loptu u aut. To je nešto što se ne viđa čak ni na terenima "beton lige", a kamoli u polufinalu Lige šampiona. Sada je objašnjeno i zbog čega je to uradio. Safonov je svaku loptu ispucao u levi aut, što znači da je Bajern morao sa desnog krila da kreira napade.

Kako svet bruji, ovo je bio deo genijalne taktike Luisa Enrikea, koji je želeo da zatvori Majkla Olisea u potpunosti, fudbalera od koga je i pretila najveća opasnost i koji igra na desnom krilu. Svaka lopta koju je Safonov ispucao je završila u autu, zbog čega su obe ekipe prebacile veći broj igrača na tu stranu. Olise je samim tim ostajao brojčano nadjačan i nije imao previše prostora za improvizaciju.

Samim tim, Olise je odigrao jednu od najslabijih utakmica u ovoj sezoni.