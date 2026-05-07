Legendarni fudbaler Crvene zvezde Darko Pančev je povodom smrti košarkaša i nekadašnjeg zvaničnika tog fudbalskog tima Vladimira Cvetkovića, istakao njegov veliki doprinos stvaranju jednog od najuspešnijih timova u istoriji FK Crvena zvezda, preneo je danas klub.

"Moja sećanja u vezi Cveleta su pozitivna. Bio je jedan sređen čovek, gospodin, imao je sve što jedan gospodin treba da nosi sa sobom. Bio je izvanredan u tandemu sa Džajom (Dragan Džajić), sarađivali su odlično. Svakako im je tu puno pomogao predsednik Miša Slijepčević. Smatram da su oni na neki način ideolozi stvaranja tog velikog Zvezdinog tima", rekao je Pančev.

Naglasio je da je Vladimir Cvetković imao veliku ulogu u uspesima crveno-belih i da će ostati upamćen kao jedan od ključnih ljudi u stvaranju šampionske generacije.

"Bio je duhovit čovek, jako interesantan, bio je pre svega i on sam sportista. Kada rasteš u jednom sportskom društvu, socijalizovan si dovoljno, voliš šalu, smejanje i sve što nosi jedan kolektiv sa sobom", dodao je Pančev.

Nekadašnji napadač Zvezde istakao je da je vest o jučerašnjoj smrti Cvetkovića pogodila sve navijače kluba.