Tanjga je istakao da Vojvodina utakmicu protiv Čukaričkog vidi kao važan test pred duel sa Crvenom zvezdom u borbi za trofej u Kupu.

"Utakmica kao i svaka druga, jedna generalna proba pred finale Kupa Srbije, ali i više nego bitna jer smo još uvek u borbi za drugo mesto, koje zaslužujemo tokom čitave sezone. S pravom možemo da konkurišemo za drugo mesto, ali pita se i Partizan", rekao je Tanjga, a preneo klub.

Vojvodina će sutra u Novom Sadu dočekati Čukarički u meču 35. kola plej-ina Super lige Srbije.

Tanjga je najavio određene rotacije u timu zbog zgusnutog rasporeda i umora pojedinih igrača.

"Suč je posle povrede odigrao četiri, pet utakmica u nizu, baš kao i Lazar Nikolić i Njegoš Petrović, tako da ćemo imati neke rokade, ali to ne menja naš cilj", naveo je trener Vojvodine.

Govoreći o zdravstvenom biltenu, Tanjga je rekao da je neizvestan nastup Džona Merija i Alekse Vukanovića, dok su Eta, Nikolić i Veličković na dužoj pauzi.

Kapiten Novosađana Nemanja Medojević istakao je da ekipa maksimalno respektuje Čukarički, ali da je cilj jasan.

"Mi imamo za šta da igramo, drugo mesto je veoma važno. Nažalost, nije sve do nas, ali ono što jeste, moramo da odradimo, a to je pobeda pred našim navijačima", rekao je Medojević.

Tanjga je potom naglasio da je finale Kupa Srbije najvažnija utakmica sezone za njegov tim.

"Normalno da je nama utakmica u sredu najbitnija, jer igramo za trofej i sve radimo da bismo taj meč dobili. Sve smo podredili utakmici u sredu", rekao je Tanjga.

Strateg Vojvodine dodao je da nije zabrinut zbog oscilacija u igri, sve dok ekipa ostvaruje rezultate.

"Za mene je veličina kada igramo loše, a pobedimo. Na kraju se pamte rezultati, od lepote se ne živi", istakao je Tanjga.

Na pitanje šta je realnije – drugo mesto u prvenstvu ili osvajanje Kupa Srbije – trener Vojvodine priznao je da mu je trofej veća želja.

"Ne bih da budem pogrešno shvaćen, ali meni je veća želja da osvojimo Kup nego da budemo drugi. Ali, tamo nas čeka Crvena zvezda, najbolji tim u Srbiji", rekao je Tanjga.

Slično razmišlja i Medojević.

"I jedno i drugo takmičenje su bitni, idemo maksimalno do kraja", zaključio je kapiten Vojvodine.