Sve je počelo kao tinjajuće nezadovoljstvo, a sada je preraslo u otvoreni fizički sukob u kojem je deblji kraj izvukao Federiko Valverde, koji je hitno prebačen u bolnicu nakon brutalne tuče sa saigračem Aurelijenom Čuamenijem.

Atmosfera u taboru "kraljevskog kluba" dotakla je samo dno. Incident koji se dogodio u ponedeljak opisuje se unutar kluba kao "najozbiljniji ikada viđen u istoriji Valdebebasa".

Netrpeljivost između Urugvajca i Francuza nije od juče, ali je jutros situacija eskalirala. Prema izvorima iz svlačionice, Valverde je odbio da pruži ruku Čuameniju pre početka treninga, što je bio uvod u izuzetno neprijatnu i agresivnu sesiju.

Tokom samog treninga, Valverde je konstantno "ulazio" u Čuamenija oštrim i pogubnim startovima, što je na kraju dovelo do toga da francuskom fudbaleru "pukne film"

Nakon što se trening završio, tenzija se prenela u svlačionicu gde je došlo do žestokog fizičkog obračuna. Iako izvori navode da povreda nije nastala direktnim udarcem Čuamenija, tokom haosa i koškanja Fede Valverde je zadobio tešku kontuziju i ozbiljnu posekotinu, zbog čega je morao da bude transportovan u bolnicu na ušivanje i dalju dijagnostiku.

Veličina skandala naterala je desnu ruku Florentina Pereza Hoze Anhela Sančeza, da se hitno pojavi u trening centru. Održan je krizni sastanak koji je trajao satima, a nijednom igraču nije bilo dozvoljeno da napusti klupske prostorije dok se situacija ne raščisti.

Protiv obojice aktera pokrenuti su hitni disciplinski postupci, a unutar kluba vlada ogroman strah da je jedinstvo ekipe nepovratno uništeno u trenutku kada se sezona lomi.