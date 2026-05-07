Fudbaler reprezentacije Sjedinjenih Američkih Džoni Kardoso je uganuo skočni zglob ;desne noge svega pet nedelja pred početak Svetskog prvenstva, saopštio je njegov klub Atletiko Madrid.
HENDIKEP
VELIKI UDARAC ZA DOMAĆINA MUNDIJALA: Kardoso povredio zglob, u pitanju nastup na SP
Dodajte Kurir u vaš Google izbor
Slušaj vest
Kako je navedeno, Kardoso se povredio tokom treninga i biće na rehabilitaciji, ali klub nije precizirao koliko će odsustvovati sa terena.
Foto galerija Maurisija Poketina Foto: Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia, Jamie Sabau / Getty images / Profimedia, Imagn Images / Sipa USA / Profimedia
Vidi galeriju
Do kraja sezone u Primeri ostala su još četiri kola, a Atletiko vodi borbu za plasman među četiri najbolje ekipe na tabeli.
Reprezentacija SAD će nastup na Svetskom prvenstvu otvoriti 13. juna protiv Paragvaja u Inglvudu u Kaliforniji, dok će u Grupi D igrati još protiv Australije i Turske.
Kardoso, koji ima 24 godine, za reprezentaciju SAD je, od debija 2020. godine, upisao 23 nastupa.
Atletiko Madrid je ove sedmice eliminisan od Arsenala u polufinalu Lige šampiona.
Reaguj
Komentariši