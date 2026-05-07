Kako je navedeno, Kardoso se povredio tokom treninga i biće na rehabilitaciji, ali klub nije precizirao koliko će odsustvovati sa terena.

Do kraja sezone u Primeri ostala su još četiri kola, a Atletiko vodi borbu za plasman među četiri najbolje ekipe na tabeli.

Reprezentacija SAD će nastup na Svetskom prvenstvu otvoriti 13. juna protiv Paragvaja u Inglvudu u Kaliforniji, dok će u Grupi D igrati još protiv Australije i Turske.

Kardoso, koji ima 24 godine, za reprezentaciju SAD je, od debija 2020. godine, upisao 23 nastupa.

Atletiko Madrid je ove sedmice eliminisan od Arsenala u polufinalu Lige šampiona.