 Trener fudbalera Brajtona Fabijan Hirceler potpisao je novi trogodišnji ugovor sa klubom i ostaće na klupi "galebova" najmanje do leta 2029. godine, preneli su danas engleski mediji.

Dosadašnji ugovor 33-godišnjeg nemačkog stručnjaka važio je do 2027, ali je uprava Brajtona odlučila da mu produži saradnju usled dobrih rezultata i interesovanja drugih klubova, pre svega iz Bundeslige.

Premijer liga 2025/26

Prema navodima Skaj Sporta, među zainteresovanima za Hircelera bio je i Bajer Leverkuzen.

Hirceler je u leto 2024. stigao iz Sankt Paulija i tada postao najmlađi stalni trener u istoriji Premijer lige sa svega 31 godinom.

U svojoj drugoj sezoni na klupi Brajtona vodi ekipu u borbi za plasman u evropska takmičenja, pošto se klub trenutno nalazi na osmom mestu Premijer lige tri kola pre kraja prvenstva.

"Obožavam da radim u ovom klubu i da živim u ovom gradu i presrećan sam zbog novog ugovora. Dugoročno poverenje koje mi je klub ukazao predstavlja čast i dodatno me motiviše da ostvarimo zajedničku viziju", rekao je Hirceler.

Nemački trener istakao je da klub želi da nastavi da razvija prepoznatljiv identitet i pomera granice.

"Od početka nam je fokus bio da izgradimo identitet, razvijamo tim i svakodnevno podižemo standarde. Ponosan sam na ono što smo do sada uradili, ali još više uzbuđen zbog svega što dolazi", poručio je Hirceler.

