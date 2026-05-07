LIVERPUL SE POVUKAO PRED NAVIJAČIMA: Klub odustaje od poskupljenja karata nakon protesta
Uprava fudbalskog kluba Liverpul odlučila je da povuče planirane višegodišnje povećanje cena karata, nakon pritiska navijača i protesta na stadionu Enfild.
Klub iz Premijer lige saopštio je da neće ići sa inflacionim poskupljenjima u narednim sezonama, što predstavlja promenu ranijeg plana koji je izazvao nezadovoljstvo među navijačima.
Navijačke grupe su prethodno organizovale proteste, uključujući bojkot kupovine hrane i pića na stadionu, kao i simbolične akcije tokom utakmica, gde su podizali kartone sa porukom "Anfield’s Soul at Risk".
Iako je Liverpul zabeležio rekordne prihode u prethodnoj sezoni, navijači su kritikovali planirana poskupljenja kao "neosetljiva i pohlepna".
Navijačka grupa "Spirit of Shankly" pozdravila je odluku kluba da odustane od prvobitnog plana, uz poruku da je važno što je uprava "saslušala navijače i ušla u dijalog".
Klub je u saopštenju naveo da će tražiti "dugoročna alternativna rešenja" i sarađivati sa navijačkim savetom kako bi se izbegla buduća poskupljenja, ali je ostavio otvorenu mogućnost da se inflacioni rast cena ipak vrati ako druga rešenja ne budu pronađena.