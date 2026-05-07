Kolumbijska pevačica Šakira objavila je spot za zvaničnu pesmu Mundijala 2026.

Pesma za Svetsko prvenstvo, koje se igra od 11. juna do 19. jula u SAD, Kanadi i Meksiku, zove se "Dai dai" i snimana je na pravoj "Marakani" u Brazilu.

Šakira - koncert na Kopakabani

Ceo spot će, kako je najavila, biti objavljen 14. maja.

Već u prvim satima više od 5 miliona ljudi pregledalo je objavi na društvenim mrežama. I usledio je "rat" na društvenim mrežama.

Dok jedni hvale pesmu i smatraju da je ona pevljiva, zabavna i lagana, poput čuvene "Waka, waka", drugi su stava da su pesma i spot više nego skromnog kvaliteta i ustvari bleda kopija pomenute čuvene pesme.