Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Fudbaleri Aston Vile plasirali su se večeras u finale Lige Evropa, pošto su u revanšu u Birmingemu pobedili Notingem Forest sa 4:0.

Prvi meč završen je pobedom Notingem Foresta 1:0.

1/11 Vidi galeriju Nikola Milenković Foto: Bradley Collyer / PA Images / Profimedia, Andrew Yates / Zuma Press / Profimedia, OLI SCARFF / AFP / Profimedia

Domaći tim je u vođstvo doveo Oli Votkins u 36. minutu, a rezultat je u 57. minutu sa penala povećao Emilijano Buendija.

U nastavku je golove za ubedljivu pobedu Aston Vile postigao Džon Mekgin u 77. i 80. minutu.

Za Notingem Forest ceo meč je igrao srpski fudbaler Nikola Milenković, koji je u 57. minutu skrivio penal. Od tog trenutka krenuo je potop njegove ekipe.

Aston Vila je prvak Evrope iz 1982. godine, a pretprošle sezone igrala je polufinale Lige konferencija.

Princ Vilijam slavi glupost Nikole Milenkovića Izvor: Arena Sport

Drugi finalista Lige Evropa je ekipa Frajburga, koja je na svom terenu u revanšu pobedila Bragu sa 3:1.

Portugalski tim je u prvom meču slavio sa 2:1.

Braga je već u šestom minutu ostala sa igračem manje, pošto je direktan crveni karton pokazan Mariju Dorželesu.

Nemački tim je poveo u 19. minutu preko Lukasa Kiblera, a u 41. minutu u strelce se upisao još jedan igrač Frajburga - Johan Manzambi.

Kibler je svojim drugim pogotkom u 72. minutu povećao na 3:0, dok je jedini gol za goste postigao Pau Viktor u 79. minutu.

Finale Lige Evropa između Aston Vile i Frajburga igra se 20. maja na stadionu Bešiktaša u Istanbulu.