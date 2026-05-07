ENGLESKO-ŠPANSKI OBRAČUN ZA TROFEJ: Kristal Palas i Rajo Valjekano u finalu Lige konferencija
Fudbaleri Kristal Palasa plasirali su se večeras u finale Lige konferencija, pošto su na svom terenu u Londonu u revanš meču polufinala pobedili Šahtjor 2:1.
Kristal Palas je slavio i u prvom meču u Krakovu, u kom je Šahtjor bio domaćin, rezultatom 3:1.
Strelci za Kristal Palas na večerašnjem meču bili su Pedro Enrike autogol u 25. i Ismaile Sar u 52. minutu.
Gol za Šahtjor postigao je Eginaldo u 34. minutu.
Kristal Palas će u finalu igrati protiv Rajo Valjekana, koji je večeras u revanš meču na gostujućem terenu pobedio Strazbur 1:0.
Rajo Valjekano je slavio identičnim rezultatom i u prvom meču na svom terenu u Madridu.
Strelac pobedonosnog gola za Rajo Valjekano na večerašnjem meču bio je Alemao u 42. minutu.
Finale se igra 27. maja na stadionu Red Bul arena u Lajpcigu.