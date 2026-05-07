Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Fudbaleri Kristal Palasa plasirali su se večeras u finale Lige konferencija, pošto su na svom terenu u Londonu u revanš meču polufinala pobedili Šahtjor 2:1.

Kristal Palas je slavio i u prvom meču u Krakovu, u kom je Šahtjor bio domaćin, rezultatom 3:1.

1/68 Vidi galeriju Premijer liga 2025/26 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Yoshio Tsunoda / AFLO / Profimedia

Strelci za Kristal Palas na večerašnjem meču bili su Pedro Enrike autogol u 25. i Ismaile Sar u 52. minutu.

Gol za Šahtjor postigao je Eginaldo u 34. minutu.

Kristal Palas će u finalu igrati protiv Rajo Valjekana, koji je večeras u revanš meču na gostujućem terenu pobedio Strazbur 1:0.

Rajo Valjekano je slavio identičnim rezultatom i u prvom meču na svom terenu u Madridu.

Strelac pobedonosnog gola za Rajo Valjekano na večerašnjem meču bio je Alemao u 42. minutu.

Finale se igra 27. maja na stadionu Red Bul arena u Lajpcigu.