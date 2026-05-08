Crvena zvezda će u subotu od 18 časova u Beogradu dočekati Novi Pazar.

Beogradski crveno-beli su već osvojili titulu prvaka Srbije, svoju devetu uzastopnu, dok Novi Pazar nije pobedio ni u jednoj od svojih poslednjih osam utakmica u državnom prvenstvu (tri remija i pet poraza).

Crvena zvezda na prvom mestu na tabeli plej-ofa ima 85 bodova, 17 više od drugoplasiranog Partizana, dok je Novi Pazar peti sa 48 bodova.

Partizan će u subotu od 19.30 u Beogradu dočekati OFK Beograd.

Crno-beli u predstojeći meč ulaze nakon pobede nad Novim Pazarom (2:1), kojom su upisali svoj drugi trijumf u plej-ofu, dok OFK Beograd duel sa Partizanom dočekuje nakon tri uzastopne utakmice bez pobede - dva remija i poraz od Železničara (0:2) u prošlom koluPartizan u nastavku sezone očekuje trka sa Vojvodinom za drugo mesto na tabeli plej-ofa. Crno-beli su trenutno drugi sa 68 bodova, bodom više od kluba iz Novog Sada.

OFK Beograd zauzima šestu poziciju sa 45 bodova.

Trećeplasirana Vojvodina će danas od 18 časova u Novom Sadu dočekati Čukarički.

Klub iz Novog Sada je pobedom nad Radnikom (4:1) u prethodnom kolu zabeležio svoj prvi trijumf u plej-ofu, dok je Čukarički porazom od Crvene zvezde (1:2) prekinuo svoj niz od pet vezanih remija u Super ligi Srbije.

Vojvodina je treća na tabeli sa 67 bodova, jednim manje od drugoplasiranog Partizana, dok je Čukarički osmi sa 43 boda.

Novosadski klub će plasman u kvalifikacije za Ligu Evropa, koje bi obezbedio zauzimanjem drugog mesta na tabeli, moći da izbori i kroz osvajanje trofeja u Kupu Srbije, u čijem će finalu 13. maja igrati protiv Crvene zvezde.

U preostaloj utakmici plej-ofa, četvrtoplasirani Železničar će u subotu od 17.30 u Pančevu dočekati Radnik iz Surdulice.

Klub iz Pančeva je pobedom nad OFK Beogradom u prethodnom kolu upisao svoj prvi trijumf u plej-ofu, dok je Radnik u prošlom kolu izgubio od Vojvodine i zabeležio svoj prvi poraz u plej-ofu, nakon jedne pobede i dva remija.

Železničar, koji je pobedom Vojvodine nad Radnikom izgubio šanse da izbori plasman u kvalifikacije za neko evropsko takmičenje, zauzima četvrto mesto na tabeli sa 56 bodova, dok je Radnik sedmi sa 44 boda.

Što se tiče plej-auta, sve utakmice biće odigrane u nedelju od 18.30.

U plej-autu se za opstanak bore svi timovi sem ekipa Napretka iz Kruševca i Spartaka iz Subotice, koje su već ispale iz Super lige Srbije.

Pored klubova iz Kruševca i Subotice, u zoni ispadanja se sa po 40 bodova trenutno nalaze i Radnički iz Niša i ;Mladost iz Lučana.

Lider plej-auta je ekipa IMT-a sa 45 bodova. Potom slede Radnički 1923 sa 42 boda, i TSC i Javor sa po 41 bodom.

IMT će u Zaječaru biti domaćin protiv Radničkog 1923, dok će TSC u Bačkoj Topoli dočekati Javor.

Radnički iz Niša će dočekati Mladost, dok će Spartak u Subotici biti domaćin protiv Napretka.

Petak, plej-of: Vojvodina - Čukarički (18.00) Subota, plej-of: Železničar - Radnik (17.30) Crvena zvezda - Novi Pazar (18.00) Partizan - OFK Beograd (19.30) Nedelja, plej-aut IMT - Radnički 1923 (18.30) TSC - Javor (18.30) Radnički Niš - Mladost (18.30) Spartak - Napredak (18.30)