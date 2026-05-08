Pred duel protiv Vojvodine ofanzivni vezista Čukaričkog ističe da su dueli u Novom Sadu uvek prilično atraktivni, a veruje da će takav biti i u okviru petog kola plej-ofa Super lige Srbije (petak, 18 časova).

„Volim da igram u Novom Sadu, Vojvodina je uvek izazov, a Čukarički gotovo uvek igra protiv njih vrlo dobre utakmice. I ove sezone je bilo tako, iako smo oba puta poraženi, u oba navrata imali smo vođstvo, bili dobri u većem delu susreta. Ali, to nam je najbolja moguća opomena, protiv ekipe takvih kvaliteta moramo da budemo maksimalno koncentrisani tokom čitavog meča, s obzirom da opasnost vreba sa svih strana. Smatram da Vojvodina možda ima i najjači tim u poslednjih nekoliko sezona, a to se odražava i na njihove rezultate“, kazao je Uroš Miladinović, koji je potom dodao:

„Prekinuli smo niz bez poraza protiv Crvene zvezde, u duelu u kojem smo u čitavom drugom poluvremenu imali igrača manje. Želimo da pružimo dobre partije u naredna tri susreta, prvenstveno u ovom protiv Vojvodine“.

Šef stručnog štaba Čukaričkog Marko Jakšić istakao je da će dueli u plej-ofu biti svojevrsna priprema za narednu sezonu, a Miladinović veruje da će ona biti uspešnija od aktuelne.

„I zbog toga su nam mečevi do kraja sezone vrlo bitni, protiv ekipa koje su u vrhu srpskog fudbala, gde je i Čukaričkom mesto. Sigurno je da će nam sadašnji rivali u plej-ofu biti najveći kandidati za visok plasman i naredne sezone, a dobri rezultati bi nam mnogo doneli na polju samopouzdanja. Želimo da ostvarimo dobre rezultate u preostala tri meča, sa ekipama koje će predstavljati Srbiju naredne sezone u Evropi“.

Dobre partije Uroša Miladinovića nisu promakle ni brojnim skautima, mladi vezista mogao bi uskoro da krene stopama starijeg brata Igora u inostranstvo.

„Trenutno ne razmišljam o tome, fokusiran sam na to da privedemo sezonu kraju na najbolji mogući način. Igrač sam Čukaričkog, ovo je moj klub, ovde sam već dugo, igram, napredujem i sa te strane sam potpuno zadovoljan. Kad počne prelazni rok verovatno će biti priče i o tome, ali za sada razmišljam samo o terenu“, istakao je Uroš Miladinović.