Partizan će u večeras od 19.30 u Beogradu dočekati OFK Beograd u sklopu 35. kola Super lige Srbije.
OFK BEOGRAD GOSTUJE PARTIZANU U HUMSKOJ! Evo gde možete da gledate večerašnju utakmicu!
Crno-beli u predstojeći meč ulaze nakon pobede nad Novim Pazarom (2:1), kojom su upisali svoj drugi trijumf u plej-ofu, dok OFK Beograd duel sa Partizanom dočekuje nakon tri uzastopne utakmice bez pobede - dva remija i poraz od Železničara (0:2) u prošlom kolu.
Partizan u nastavku sezone očekuje trka sa Vojvodinom za drugo mesto na tabeli plej-ofa. Crno-beli su trenutno drugi sa 68 bodova, bodom više od kluba iz Novog Sada.
Partizan - OFK Beograd Foto: Starsport
OFK Beograd zauzima šestu poziciju sa 45 bodova.
Direktan televizijski prenos obezbeđen je na kanalu TV Arena sport Premium 2, dok tekstualni prenos meča možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.
