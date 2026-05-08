Slušaj vest

Vest o navodnom sukobu u svlačionici Real Madrida brzo se proširila, ali je Federiko Valverde oštro odbacio tvrdnje da se fizički obračunao sa Orelijenom Čuamenijem.

On je objasnio da su mediji pogrešno protumačili situaciju, naglasivši da je čitav incident bio samo plod nakupljene tenzije, umora i velikog pritiska u finišu sezone, koja za "Kraljevski klub" nije bila naročito uspešna.

- U normalnoj svlačionici takve stvari se dešavaju i obično se rešavaju interno, bez iznošenja u javnost. Očito je da neko širi glasine, a u sezoni bez trofeja, u kojoj je Real Madrid uvek pod posebnom lupom, sve se preuveličava jasan je Valverde.

1/5 Vidi galeriju Federiko Valverde na utakmici protiv Altetliko Madrida Foto: JUANJO MARTIN/EFE

On je dodatno razjasnio detalje spornog momenta, naglasivši da između igrača zapravo nije došlo do bilo kakvog konflikta.

- Danas smo se ponovo sporečkali. Tokom svađe ja sam slučajno udario u sto, zbog čega sam zadobio manju posekotinu na čelu i morao na rutinski pregled u bolnici. Saigrač me ni u jednom trenutku nije udario, kao ni ja njega - dodao je fudbaler madridskog kluba.

Valverde je takođe izrazio žaljenje zbog toga što je čitav događaj uopšte isplivao u medije.

- Žao mi je zbog svega što se dogodilo, posebno jer je sve proisteklo iz frustracije. Real Madrid mi je najvažniji u životu - poručuje Urugvajac.