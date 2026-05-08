Dejan Stanković, trener fudbalera Crvene zvezde, posvetio je ceo brifing pred utakmicu protiv Novog Pazara, nedavno preminulom bivšem čelniku kluba Vladimiru Cvetkoviću.

Fudbaleri Crvene zvezde sutra od 18.00 časova na stadionu "Rajko Mitić" dočekaće ekipu Novog Pazara u okviru 35. kola Superlige Srbije.

Dejan Stanković birao reči o Vladimiru Cvetkoviću

Dejan Stanković svoje izlaganje u potpunosti posvetio je Vladimiru Cvetkoviću, koji je na Đurđevdan preminuo u 84. godini života.

- Današnja konferencija biće posvećena samo jednom čoveku, gospodinu Vladimiru Cvetkoviću Cveletu, ili bata Cveletu kako smo ga mi zvali. To je čovek koji je bio ljudina, institucija, dobrota i profesionalnost. On je neko ko je meni lično i mojoj familiji promenio život samim tim što mi je dao ugovor još kao klincu - rekao je Dejan Stanković.

- Kada kažem on, mislim i na Crvenu zvezdu kao klub, ali sam sa njim imao stvarno specijalan odnos. Posle 12 puta koliko smo se selili kao deca i menjali gradove i prigradska naselja, došao je bata Cvele zajedno sa Crvenom zvezdom, dao mom ocu ključeve u ruke i rekao: "Trči menjaj bravu, to je sada vaš stan". To je promenilo život kako meni, tako i mojoj porodici.

Kupio mi prvu auto

- Posle toga je došao profesionalni ugovor, pa mi je nakon toga čak i kola kupio. Šalili smo se oko boje, rekao sam mu: "Bata Cvele, ako mi to završite, zar je bitna boja?". Imao je tu harizmu i tu moć da svaku situaciju preokrene u svoju korist, u jednu pozitivu. Plašili smo ga se, ali je to bio onaj zdravi strah, strah koji bih nazvao velikim poštovanjem prema čoveku koji je napravio ogroman uspeh sa našim klubom.

- U momentima kada niko nije verovao, on je zajedno sa Draganom Džajićem i Ljupkom Petrovićem ispisao istoriju Crvene zvezde kao fudbalskog kluba. Teško je naći prave reči za njega, mada ih je on uvek imao. Njegove rečenice koristim kad god mogu, a naročito one čuvene koje je izgovarao kada mladi, ili novi igrači dolaze u ovaj klub.

- Govorio je: "Crvena zvezda je onolika koliko si o njoj maštao pre nego što si došao u nju". To je stvarno tako, počev od nas dece, pa do ovih novih generacija koje dolaze. Ne znam koliko nove generacije mogu to da razumeju, ali ja sam imao sreće da sam sa svojom generacijom razumeo. I dan danas čuvam te rečenice i sećam se šta je Crvena zvezda zahvaljujući bata Cveletu. Hvala ti ljudino na svemu, nek ti je večna slava i nećemo te nikada zaboraviti - zaključio je Stanković.