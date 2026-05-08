FK Partizan nedavno je morao da proda Andreja Kostića zbog monitoringa UEFA, a Milan je za talentovanog napadača platio 3.500.000 evra.

Mnogi su komentarisali da je Partizan za mali novac prodao kvalitetnog igrača kakav je Andrej Kostić, ali crno-beli nisu imali izbora, morali su da pokrpaju zaostale dugove, kako bi mogli da igraju UEFA takmičenja na leto.

Andrej Kostić u dresu FK Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Mijat ga doveo u Partizan

Pre samo nešto više od godinu dana Andrej Kostić (19) je na insistiranje potpredsednika kluba Predraga Mijatovića stigao u Humsku iz podgoričke Budućnosti. Transfer je iznosio oko milion evra, a mladi napadač je svoju cenu podigao tri ipo puta.

Andrej Kostić nedavno se našao na skeneru novinara sportskog lista "Gazzeta dello sport" koji su ispratili sve njegove vrline i mane.

- Kostić ima učinak od 12 golova i jedne asistencije na 39 utakmica. Posle Lamina Jamala, on je igrač mlađi od 21 godine sa najboljim odnosom golova i asistencija na svakih 90 minuta među 50 najjačih liga sveta - stoji u tekstu Gazete.

Hvalospevi Italijana

Dalje, nastavili su da ističu vrline napadača Partizana.

– U Beogradu igra jedna devetka, u vlasništvu Milana, koja je ove sezone već stigla do dvocifrenog broja golova. Poslednji pogodak postigao je pre manje od mesec dana, 18. aprila, i bio je odlučujući za pobedu svog tima.

A, onda su usledila poređenja Andreja Kostića sa poznatim napadačima.

- Momka iz Crne Gore u Srbiji porede sa Dušanom Vlahovićem (imaju čak i istog menadžera). Golove postiže u fizički zahtevnom i intenzivnom prvenstvu, sa stadionima koje je blago opisati kao "vrele". Posle Lamina Jamala, Kostić je najbolji U21 igrač po učinku golova i asistencija na 90 minuta među 50 najvećih liga sveta, računajući igrače sa najmanje 720 minuta na terenu. Deluje da je Milan napravio odličan potez.

Andrej Kostić Partizanova "duga devetka" Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Liči na Kejna, Inzagija i Solksjera

Jasno je po svemu da se od mladog napadača očekuje mnogo na San Siru.

- Kostić je fizički snažan centarfor (188 centimetara), tehnički potkovan, ali i pomalo netipičan. Osim što može da igra kao klasičan sidraš, odlično učestvuje i u organizaciji igre. Pomalo podseća na Harija Kejna, naravno uz sva potrebna poređenja i razlike. Daje golove glavom, šutira sa distance, igra leđima okrenut golu i ima veliki prostor za napredak u tehničkom smislu.

- Ivan Brnović, trener koji ga je lansirao među profesionalce u Budućnosti iz Podgorice, opisao ga je kao mešavinu Filipa Inzagija i Ole Gunar Solskjera. Da li je to zaista tako, pokazaće godine - zaključio je tekst italijanski novinar.