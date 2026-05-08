FK Partizan nedavno je morao da proda Andreja Kostića zbog monitoringa UEFA, a Milan je za talentovanog napadača platio 3.500.000 evra.

Mnogi su komentarisali da je Partizan za mali novac prodao kvalitetnog igrača kakav je Andrej Kostić, ali crno-beli nisu imali izbora, morali su da pokrpaju zaostale dugove, kako bi mogli da igraju UEFA takmičenja na leto.

Andrej Kostić u dresu FK Partizan

Mijat ga doveo u Partizan  

Pre samo nešto više od godinu dana Andrej Kostić (19) je na insistiranje potpredsednika kluba Predraga Mijatovića stigao u Humsku iz podgoričke Budućnosti. Transfer je iznosio oko milion evra, a mladi napadač je svoju cenu podigao tri ipo puta.

Andrej Kostić nedavno se našao na skeneru novinara sportskog lista "Gazzeta dello sport" koji su ispratili sve njegove vrline i mane. 

- Kostić ima učinak od 12 golova i jedne asistencije na 39 utakmica. Posle Lamina Jamala, on je igrač mlađi od 21 godine sa najboljim odnosom golova i asistencija na svakih 90 minuta među 50 najjačih liga sveta - stoji u tekstu Gazete.

Hvalospevi Italijana  

Dalje, nastavili su da ističu vrline napadača Partizana.

– U Beogradu igra jedna devetka, u vlasništvu Milana, koja je ove sezone već stigla do dvocifrenog broja golova. Poslednji pogodak postigao je pre manje od mesec dana, 18. aprila, i bio je odlučujući za pobedu svog tima.

A, onda su usledila poređenja Andreja Kostića sa poznatim napadačima.

- Momka iz Crne Gore u Srbiji porede sa Dušanom Vlahovićem (imaju čak i istog menadžera). Golove postiže u fizički zahtevnom i intenzivnom prvenstvu, sa stadionima koje je blago opisati kao "vrele". Posle Lamina Jamala, Kostić je najbolji U21 igrač po učinku golova i asistencija na 90 minuta među 50 najvećih liga sveta, računajući igrače sa najmanje 720 minuta na terenu. Deluje da je Milan napravio odličan potez.

Andrej Kostić Partizanova "duga devetka"

Liči na Kejna, Inzagija i Solksjera  

Jasno je po svemu da se od mladog napadača očekuje mnogo na San Siru.

- Kostić je fizički snažan centarfor (188 centimetara), tehnički potkovan, ali i pomalo netipičan. Osim što može da igra kao klasičan sidraš, odlično učestvuje i u organizaciji igre. Pomalo podseća na Harija Kejna, naravno uz sva potrebna poređenja i razlike. Daje golove glavom, šutira sa distance, igra leđima okrenut golu i ima veliki prostor za napredak u tehničkom smislu.

- Ivan Brnović, trener koji ga je lansirao među profesionalce u Budućnosti iz Podgorice, opisao ga je kao mešavinu Filipa Inzagija i Ole Gunar Solskjera. Da li je to zaista tako, pokazaće godine - zaključio je tekst italijanski novinar.

Andrej Kostić gol na večitom derbiju Izvor: Arena sport 1 Premium