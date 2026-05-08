Slušaj vest

"Fudbalski klub Bornmut je svestan objava koje kruže društvenim mrežama, a koje se tiču desnog beka, Aleksa Himenesa. Klub razume ozbiljnost slučaja i započeo je istragu", piše u saopštenju engleskog kluba.

U prepisci je prikazano da je devojka napomenula 21-godišnjem Himenesu da ima 15 godina, a da je španski fudbaler na to odgovorio da "voli manje devojke" i nastavio razgovor.

Arsenal - Bornmut Foto: Adam Davy / PA Images / Profimedia, Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Himenes je u Bornmut stigao prošlog septembra na pozajmicu iz Milana, a u februaru ove godine je, nakon aktiviranja opcije otkupa, postao stalni član engleskog kluba.

Španski defanzivac je odigrao ukupno 32 utakmice za Bornmut, za koji nastupa i srpski golman Đorđe Petrović.

Na tri kola do kraja sezone u Premijer ligi, Bornmut je šesti na tabeli sa 52 boda.

Ne propustiteFudbalVELIKAN DO VELIKANA - SVI U REDU ZA ŠPANCA! Gde će karijeru nastaviti Andoni Iraola?!
Andoni Iraola
FudbalZVANIČNO! ĐORĐE PETROVIĆ DOBIO NOVOG TRENERA! Poznati Nemac potpisao trogodišnji ugovor sa Bornmutom, engleski klub sve potvrdio!
Đorđe Petrović, Premijer liga
FudbalPETROVIĆ PONOVO SJAJAN! Bornmut pobedio Njukasl, Srbin odličan!
Đorđe Petrović
Fudbal"OSEĆAM DA JE OVO PRAVI TRENUTAK DA SE POVUČEM" Iraola napušta Bornmut na kraju sezone
Arsenal - Bornmut

Aleksandar Mitrović gol, Fulam - Bornmut" Izvor: ArenaSport