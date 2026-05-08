Fudbalski klub Bornmut saopštio je danas da je započeo istragu povodom objava na društvenim mrežama, na kojima je prikazana navodna prepiska njegovog igrača Aleksa Himenesa i maloletne devojke, i naveo da će shodno tome španski defanzivac propustiti predstojeću utakmicu Premijer lige protiv Fulama.
OGROMAN SKANDAL DRMA PREMIJERLIGAŠA - FUDBALER SE DOPISIVAO SA MALOLETNOM DEVOJKOM, ISPLIVALE PREPISKE! Klub odmah reagovao i SUSPENDOVAO igrača!
"Fudbalski klub Bornmut je svestan objava koje kruže društvenim mrežama, a koje se tiču desnog beka, Aleksa Himenesa. Klub razume ozbiljnost slučaja i započeo je istragu", piše u saopštenju engleskog kluba.
U prepisci je prikazano da je devojka napomenula 21-godišnjem Himenesu da ima 15 godina, a da je španski fudbaler na to odgovorio da "voli manje devojke" i nastavio razgovor.
Himenes je u Bornmut stigao prošlog septembra na pozajmicu iz Milana, a u februaru ove godine je, nakon aktiviranja opcije otkupa, postao stalni član engleskog kluba.
Španski defanzivac je odigrao ukupno 32 utakmice za Bornmut, za koji nastupa i srpski golman Đorđe Petrović.
Na tri kola do kraja sezone u Premijer ligi, Bornmut je šesti na tabeli sa 52 boda.
