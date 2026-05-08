"Fudbalski klub Bornmut je svestan objava koje kruže društvenim mrežama, a koje se tiču desnog beka, Aleksa Himenesa. Klub razume ozbiljnost slučaja i započeo je istragu", piše u saopštenju engleskog kluba.

U prepisci je prikazano da je devojka napomenula 21-godišnjem Himenesu da ima 15 godina, a da je španski fudbaler na to odgovorio da "voli manje devojke" i nastavio razgovor.

Foto: Adam Davy / PA Images / Profimedia, Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Himenes je u Bornmut stigao prošlog septembra na pozajmicu iz Milana, a u februaru ove godine je, nakon aktiviranja opcije otkupa, postao stalni član engleskog kluba.

Španski defanzivac je odigrao ukupno 32 utakmice za Bornmut, za koji nastupa i srpski golman Đorđe Petrović.

Na tri kola do kraja sezone u Premijer ligi, Bornmut je šesti na tabeli sa 52 boda.