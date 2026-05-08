U Muzeju FK Crvena zvezda danas je otvorena knjiga žalosti povodom smrti Vladimira Cvetkovića.

Nekadašnji generalnog sekretar FK Crvena zvezda Vladimir Cvetković preminuo je na Đurđevdan u 84. godini, a tokom života bio je istaknuti sportski radnik, koji je ostavio dubok trag u istoriji kluba sa Marakane.

Vladimir Cvetković kao funkcioner FK Crvena zvezda Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Rukovodstvo Crvene zvezde se upisalo u knjigu žalosti i na taj način odalo počast Vladimiru Cvetkoviću, čoveku koji je svojim dugogodišnjim radom i posvećenošću ostavio značajan trag u Zvezdi i učestvovao u najvećim uspesima kluba.

U knjigu žalosti upisali su se generalni direktor Zvezdan Terzić, predsednik Svetozar Mijailović, sportski direktor Mitar Mrkela, tehnički direktor Marko Marin, operativni direktor Marko Petrović, kao i generalni sekretar SD Crvena zvezda Zoran Avramović.

Vladimir Cvetković Foto: Marina Lopičić

Knjiga žalosti otvorena je u petak 8. maja u periodu od 10.00 do 16.00 časova u Muzeju FK Crvena zvezda. Svi poštovaoci lika i dela Vladimira Cvetkovića moći će da se upišu u knjigu žalosti i u subotu od 10.00 do 18.00 časova, kao i u ponedeljak od 10.00 do 16.00 časova.