Situacija oko Kilijana Mbapea u Real Madridu dobija sve dramatičnije razmere, jer je nezadovoljstvo navijača dostiglo globalni nivo.

Naime, onlajn peticija pod nazivom "Mbape napolje" prikupila je gotovo 50 miliona potpisa, što je jedan od najupečatljivijih primera otpora jednom igraču u novijoj istoriji kluba.

1/4 Vidi galeriju Dodela medalja nakon finala Superkupa Španije

Pre samo 24 sata peticija je brojala oko 12,3 miliona potpisa, dok je u trenutku objavljivanja ovog teksta ta cifra premašila 46 miliona i i dalje raste iz minuta u minut. Poruka inicijatora je jasna:

"Madridisti, neka se vaš glas čuje. Ako verujete da su promene neophodne, nemojte ćutati. Potpišite i založite se za budućnost kluba".

Iako Mbape statistički ima impresivne brojke – 44 gola u debitantskoj sezoni i 41 u drugoj – to nije umirilo kritike. Deo navijača i analitičara smatra da Real igra previše "jednodimenzionalno" sa njim u ekipi, uz zamerke na nedovoljnu saradnju sa Vinisijusom Žuniorom i slabiji doprinos u defanzivnim zadacima.

