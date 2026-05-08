STANOJEVIĆU PONUĐEN UGOVOR NA DVE GODINE! Bivši trener Partizana ima podršku uprave - čeka se da prihvati ponudu!
Iako se Karagumruk nalazi na samom rubu ispadanja iz turske Superlige, srpski stručnjak i bivši trener Partizana Aleksandar Stanojević uživa ogromno poverenje uprave.
Naime, prema pisanju tamošnjih medija, Stanojeviću je ponuđen novi, dvogodišnji ugovor.
U isto vreme, predsednik kluba Sulejman Hurma potvrdio je da Stanojević ostaje dugoročno rešenje i najavio ponudu novog dvogodišnjeg ugovora.
- Siguran sam da ćemo sa Stanojevićem igrati na evropskoj sceni! On je sjajan trener, radi jako dobro i sa njim Karagumruk igra veoma dobar fudbal. Na svim utakmicama, bilo da smo pobedili ili izgubili, bili smo ravnopravni. Nijednom nismo otišli sa terena posramljeni. Ali, fudbal je takav da nekada, koliko god se trudili, rezultati nisu onakvi kakve želite - poručio je predsednik Hurma.
