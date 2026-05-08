Slušaj vest

Iako se Karagumruk nalazi na samom rubu ispadanja iz turske Superlige, srpski stručnjak i bivši trener Partizana Aleksandar Stanojević uživa ogromno poverenje uprave.

Naime, prema pisanju tamošnjih medija, Stanojeviću je ponuđen novi, dvogodišnji ugovor. 

Aleksandar Stanojević Foto: © Srdjan Stevanovic/© Srdjan Stevanovic, screenshot The Sun, Starsport

U isto vreme, predsednik kluba Sulejman Hurma potvrdio je da Stanojević ostaje dugoročno rešenje i najavio ponudu novog dvogodišnjeg ugovora.

- Siguran sam da ćemo sa Stanojevićem igrati na evropskoj sceni! On je sjajan trener, radi jako dobro i sa njim Karagumruk igra veoma dobar fudbal. Na svim utakmicama, bilo da smo pobedili ili izgubili, bili smo ravnopravni. Nijednom nismo otišli sa terena posramljeni. Ali, fudbal je takav da nekada, koliko god se trudili, rezultati nisu onakvi kakve želite - poručio je predsednik Hurma.

Ne propustiteEvroligaJANAKOPULOSU STIŽE PODRŠKA IZ RUSIJE: "Svi dobro znamo kakav je, ali je kazna preterana"
Dimitris Janakopulos
EvroligaOSTAJE ILI ODLAZI IZ PARTIZANA? Oglasio se Dvejn Vašington, evo šta je postavio!
Dvejn Vašington KK Partizan
KošarkaDRAMA KOJA JE POTRESLA SVE! Sin Dragana Šakote završio u komi posle jezive povrede, kakav je pakao prošao! Ove reči lekara sve govore...
zvezdaalba67278.jpg
TenisTURNIR U RIMU: Švjontek, Šnajder i Samsonova u trećem kolu
profimedia-1005272116.jpg

BONUS VIDEO:

Grobari teraju Aleksandra Stanojevića Izvor: MONDO