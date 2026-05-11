Ironija sudbine, ili kako god to nazvali, tek prelazak jednog od najboljih fudbalera na svetu Kilijana Mbapea iz PSŽ-a u Real napravio je tektonske promene u obe ekipe.

Suprotno očekivanjima, Parižanima je svanulo, a Madriđanima se smrklo kao Perici u "Varljivom letu".

Mbape je pre dve godine "Park prinčeva" zamenio za "Santjago Bernabeu". Od tada je PSŽ prvo put u istoriji osvojio Ligu šampiona i odmah zatim ušao u drugo uzastopno finale ovog takmičenja.

Na drugoj strani, Real će i drugu sezonu zaredom ostati bez ijednog trofeja.

Mbape je bio godinama jedan od najboljih igrača PSŽ-a i postavio je mnoge rekorde u dresu tog kluba, ali nije uspeo da ispuni glavni cilj i osvoji Ligu šampiona s tim klubom.

Jedan od glavnih razloga zašto je Mbape otišao iz Pariza bio je i trener Luis Enrike jer s njim nije imao baš najbolji odnos. Enrike nije trpeo Mbapeovo nezalaganje, ali i poruke da on mora da bude glavna zvezda u klubu.

U trenutku kada francuski napadač prolazi kroz težak period, javnost se prisetila kada je definitivno puklo u Parizu između Enrikea i Mbapea. Tokom jedne utakmice Pari Sen Žermenam Mbape je prikom kontre svog tima stao i odustao od dalje akcije, ljut što mu Vitinja nije dodao loptu. Mbape je razočarano okrenuo leđa saigračima, stavljajući do znanja da mu nije bitna timska, već lična statistika. "Egoista", kako bi otpevao Bora Čorba.

Posle ove utakmice, Luis Enrike je presekao i saopštio čelnicima kluba da Mbapeu dozvole da ode iz kluba.

Pokazao se to kao jedan od najboljih poteza ikada u fudbalu.

