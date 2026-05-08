GORI U MADRIDU! Real ekspresno kaznio Valverdea i Čuamenija - evo i saopštenja! O ovoj cifri je reč!
Fudbaleri Real MadridaFederiko Valverde i Orelijen Čuameni kažnjeni su sa po 500.000 evra od strane kluba zbog tuče u svlačionici.
Urugvajac je posle sukoba završio u bolnici sa povredom glave pa ga neće biti u sastavu za "el klasiko" gde bi Barsa, pobedom, mogla da overi titulu.
Pred najveći derbi Španije u svlačionici "Kraljevskog kluba" najblaže rečeno vlada rasulo.
Real je u petak načinio prvi korak ka smirivanju tenzija u svlačionici i disciplinovanju fudbalera tako što je izrekao najveću kaznu u istoriji za svoje igrače - Čuameni i Valverde su "olakšani" za čitavih milion evra (po 500.000 svaki).
Visina kazne, kao i to što je Valverde na kraju završio u bolnici sa povredom glave, najbolje svedoči o tome koliko je ovo zapravo bio ozbiljan incident, i koliko je to bio žestok sukob saigrača, o čemu su dan ranije brujali španski mediji.
U petak Real se oglasio saopštenjem o kazni za svoje igrače.
- Fudbalski klub Real Madrid objavljuje da su se, nakon događaja koji su doveli do pokretanja disciplinskog postupka juče protiv naših igrača Federika Valverdea i Orelijana Čuamenija, obojica danas pojavili pred istražnim organom kluba. Tom prilikom igrači su izrazili duboko žaljenje zbog onoga što se dogodilo i izvinili se jedan drugom - piše u saopštenju Reala.
Osim novčane kazne Real nije izrekao drugu vrstu sankcije sa Francuza i Urugvajca, pa će obojica tehnički biti na raspolaganju treneru Arbeloi do kraja sezone. U praksi, to će biti samo Čuameni, ne i Valverde, kojem je saigrač naneo povrede zbog kojih ovaj mora da pauzira 10 do 14 dana.
