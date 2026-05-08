Trener Novog Pazara Nenad Lalatović oglasio se pred okršaj sa Crvenom zvezdom u plej-ofu Superlige Srbije (subota 18.00).

Lalatović je u svom stilu ponovo digao glas:

- Odlazimo da damo 120 odsto mogućnosti, da ste predstavimo u što boljem svetlu pred njihovom publikom, ali i pred našom. Čuo sam da iz Pazara kreće četiri, pet autobusa sa navijačima. Hvala im na tome. Moramo pre svega da odigramo za njih, da ne dozvolimo da nas iko ponizi. Pazar je u prvenstvu poslednji put tamo primio pet golova, bilo je i osam u kupu. Niko nema šta da izgubi. Crvenoj zvezdi želim sve najbolje, to nikada nisam krio, a nama želim da se vratimo neporaženi. Oni će slaviti sa navijačima Olimpijakosa. Kolega Dejan Stanković radi fenomenalan posao, želim mu što i meni. On to dobro zna, veliki smo prijatelji. Zaslužuje kao trener grupnu fazu Lige šampiona. Očekuje nas prelep ambijent, ali nemamo razloga da se plašimo. Izgubiti od Crvene zvezde nije sramota, sramota je ne boriti se za Novi Pazar i biti ponižen. Ko izađe na teren, ne zanima me da li mu ističe ugovor i slobodan je za 15 dana, moraće da ide u duele po cenu povrede. Ako se povredi, povrediće se za Pazar i navijače. Ne smeju da se štede. Moramo da gledamo šta je bolje sutra na nas. Ako za narednu sezonu ne napravimo moćan tim, ispašćemo iz lige - počeo je Lalatović.

"Neko voli Pazar, neko ne"

- Neću nikoga da kritikujem, ali možda je drugi gol koji smo dali Partizanu bio regularan. U Surdulici smo odigrali slabo, ali možda je faul sa dve ruke nad Bobom Omoregbeom pre vodećeg gola Radnika. Niko ništa nije prokomentarisao iz Fudbalskog saveza Srbije i Sudijske organizacije. Izvinjavam im se, možda nisam u pravu, ali to je moje slobodno mišljenje. Ne kažem ništa, sami smo mi krivi što smo u ovoj sitiaciji i nemamo veći fond igrača. Sledeće sezone od 14 klubova ispadaju četiri, pa Pazar mora da se pojača sa deset kvalitetnih igrača, da se odvoji budžet. Biće to najteža sezona u istoriji našeg fudbala, ispada skoro trećina lige.

Dotakao se Nenad Lalatović budžeta, kao i sponzora.

- Imaju budžet preko 100 miliona evra, a mi 1,6-1,7 miliona. To je pitanje za srpski fudbal. Kako mi sa ovim budžetom da igramo protiv Crvene zvezde? Kakvu ja rotaciju imam? Mi nemamo rotaciju. Oni su toliko napredovali, avanzovali, svaka im čast na tome, ali ja bih voleo da MTS malo bude i sponzor Novog Pazara. Imai ih u Lučanima, u mnogim klubovima, ali i naš Pazar treba nešto da dobije od države za sledeću sezonu, bio ja tu ili ne. Da i mi dobijemo nešto novca, da ojačamo i suprotstavimo se Crvenoj zvezdi, Partizanu, da imamo budžet makar četiri ili pet miliona. Neki mogu da imaju 60-70 miliona, neki 25, neki preko 100, pa i Pazar zaslužuje makar pet miliona. Sa pet mliona bi Pazar svake godine igrao Evropu.

O nastavku saradnje:

- Ponavljam, preteška sezona. Ispadaju četiri kluba, mi hoćemo da promenimo deset igrača, mnogima ističu ugovori. Govorim o viziji uprave kluba. Barem šestorica ili sedmorica moraju da budu ekstra pojačanja. Pazar opet mora da bude među prvih šest, koji idu u plej-of. Ostali će u plej-aut. Ko ispadne, teško da će više da se vrati u Superligu. Pazar ako ostane, nikad više neće da ispadne. Uprava mora da nađe budžet, da grad stane iza kluba, da nam pmognu neki sponzori i država. Ja poštujem, volim i cenim moju Srbiju, ali i moramo da imamo neki MTS I imamo od njega nekih pola miliona evra, koliko imaju mnogi klubovi. Zaslužujemo i mi to. Ne bojim se nikoga. Sa dva miliona garantujem opstanak, sa četiri do pet garantujem Evropu. Ne može niko da me pobedi u Srbiji kad imam budžet da ja napravim tim. Zgazio bih sve redom kada bih imao budžet kao neki. Nisam trenutno trener kluba sa takvim budžetom, a oni koji jesu malo više pričaju. Mi pričamo manje, borimo se i trudimo - izjavio je Lalatović.

