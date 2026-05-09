Nešto više od mesec dana pre početka Svetskog prvenstva, kanadska reprezentacija suočila se sa velikim problemom.

Njihov najbolji igrač, Alfonso Dejvis, povređen je igrajući za Bajern, koji je potvrdio da je njegova klupska sezona završena.

Dejvis se povredio u sredu tokom revanš utakmice polufinala Lige šampiona protiv PSŽ-a. Ušao je u drugom poluvremenu, ali je osetio bol u levoj nozi tokom sprinta pred kraj utakmice.

Detaljna skeniranja su potvrdila da je u pitanju povreda tetive, zbog koje će biti van terena nekoliko nedelja.

Iako početne procene ukazuju da bi Dejvis mogao biti spreman za igru, njegova istorija povreda je razlog za zabrinutost u kanadskom taboru. Pitanje je da li će uopšte biti spreman za igru i u kakvom će fizičkom stanju biti kada turnir počne.

Kanada se takmiči u Grupi B sa Bosnom i Hercegovinom, Švajcarskom i Katarom. Kanada će prvu utakmicu protiv Bosne i Hercegovine odigrati 12. juna u Torontu.

