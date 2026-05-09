Međunarodna fudbalska federacija (Fifa) je saopštila da argentinski defanzivac Nikolas Otamendi i ekvadorski vezista Mojzes Kajsedo neće morati da odsluže suspenzije od jedne utakmice na Svetskom prvenstvu, iako su bili isključeni u poslednjim kvalifikacionim mečevima svojih reprezentacija.

Ova odluka deo je neobične amnestije koju je donelo Fifa biro telo, sastavljeno od predsednika Đani Infantina i šefova šest kontinentalnih fudbalskih konfederacija.

Prema odluci, žuti kartoni i određene suspenzije od jedne ili dve utakmice iz kvalifikacija neće se prenositi na finalni turnir.

Fifa je navela da je cilj ove mere da reprezentacije nastupe u najjačim sastavima na najvećoj svetskoj fudbalskoj sceni.

Ova odluka dolazi nakon ranijeg sličnog slučaja, kada je takođe omogućeno da Kristijano Ronaldo ne propusti utakmice na Svetskom prvenstvu uprkos kazni iz kvalifikacija.

Otamendi je dobio direktan crveni karton zbog faula nad igračem koji je izlazio sam pred gol, dok je Kajsedo isključen zbog drugog žutog kartona posle oštrog starta u meču Argentina – Ekvador koji je završen pobedom Ekvadora 1:0.

Njihove kazne će sada, prema odluci Fifa, morati da budu odslužene u drugim takmičenjima, van Svetskog prvenstva.