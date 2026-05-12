Napadač Intera iz Milana Anž-Joan Boni zvanično je promenio reprezentativni status i ubuduće će igrati za selekciju Obale Slonovače, saopštila je danas Međunarodna fudbalska federacija (Fifa).

Ovaj 22-godišnji fudbaler, koji je ranije nastupao za mladu reprezentaciju Francuske do 21 godine, iskoristio je pravo promene reprezentacije zbog porodičnih korena u Obali Slonovače, u skladu sa pravilima Fifa.

Promena je formalno odobrena nakon što je potvrdu potpisao i Francuski fudbalski savez.

Obala Slonovače, aktuelni šampion Afričkog kupa nacija, nalazi se u grupi na Svetskom prvenstvu sa Nemačkom, Ekvadorom i Kurasaoom, a dve utakmice igraće se u Filadelfiji, dok će jedna biti u Torontu.