PROMENIO DRŽAVLJANSTVO: Napadač Intera Boni ubuduće će nastupati za selekciju Obale Slonovače
Napadač Intera iz Milana Anž-Joan Boni zvanično je promenio reprezentativni status i ubuduće će igrati za selekciju Obale Slonovače, saopštila je danas Međunarodna fudbalska federacija (Fifa).
Ovaj 22-godišnji fudbaler, koji je ranije nastupao za mladu reprezentaciju Francuske do 21 godine, iskoristio je pravo promene reprezentacije zbog porodičnih korena u Obali Slonovače, u skladu sa pravilima Fifa.
Promena je formalno odobrena nakon što je potvrdu potpisao i Francuski fudbalski savez.
Obala Slonovače, aktuelni šampion Afričkog kupa nacija, nalazi se u grupi na Svetskom prvenstvu sa Nemačkom, Ekvadorom i Kurasaoom, a dve utakmice igraće se u Filadelfiji, dok će jedna biti u Torontu.
Boni je ove sezone postigao sedam golova za Inter nakon dolaska iz Parme, a zabeležio je i značajan učinak u Ligi šampiona, gde je nastupio na svih 10 utakmica Intera, uz dva starta, bez postignutog gola i uz tri asistencije.