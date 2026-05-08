Slušaj vest

Fudbaleri Al Hilala savladali su Al Holud sa 2:1 i osvojili Kup Saudijske Arabije.

Poveo je Al Holud posle četiri minuta igre, kada je Ramiro Enrike iskoristio asistenciju Bahebrija i savladao Bonoa.

Ipak, uspeo je Al Hilal do kraja prvog dela da preokrene rezultat. Prvo je poravnanje doneo Al Davsari, a u nadoknadi prvog poluvremena je za prednost pogodio Teo Ernandes posle pasa Benzeme.

Uspela je četa Simonea Inzagija da do kraja meča odbrani rezultat i domogne se trofeja. Njemu se raduje i Sergej Milinković-Savić, koji je proveo ceo meč na terenu, ali ovoga puta bez konkretnog učinka.

Ne propustiteKošarkaŠOK U RUMUNIJI! Kluž izjednačio na 1:1 protiv Budućnosti u plej-ofu ABA lige
KK Kluž, KK Budućnost, ABA liga
TenisNOVAK ODBIO DA ODGOVORI NA PITANJE POSLE TEŠKOG PORAZA! Đoković nije želeo da priča na ovu temu!
profimedia-1097388321.jpg
TenisNEĆE IGRATI NA TURNIRU! EVO I ZAŠTO! Novak direktno o planovima pred Rolan Garos!
novak đoković vimbldon 2025 poraz
KošarkaDA LI JE KONAČNO DOŠLO VREME? Bogdan je Bogdanović rekao "DA"!
Bogdan Bogdanović

BONUS VIDEO:

Grobari isprozivali Sašu Obradovića: "Lakši trening" Izvor: Kurir