ŠOU U VALENSIJI: Levante posle preokreta pobedio Osasunu i povećao šanse za opstanak
Fudbaleri Levantea pobedili su večeras na svom terenu u Valensiji Osasunu 3:2, u 36. kolu španske Primere.
Golove za Levante postigli su Viktor Garsija u 35. i 37. i Karl Eta Ejong u 90. minutu.
Primera 2025-2026
Golove za Osasunu postigli su Džeremi Toljan autogol u trećem i Ante Budimir u 11. minutu.
Osasuna je od 45. minuta igrala sa igračem manje, pošto je direktan crveni karton dobio Serhio Erera.
Levante je na 18. mestu sa 36 bodova, a Osasuna je na 10 poziciji sa 42 poena.
U sledećem kolu, Levante će u Vigu gostovati Selti, dok će Osasuna dočekati Atletiko Madrid.
