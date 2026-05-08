Fudbaleri Levantea pobedili su večeras na svom terenu u Valensiji Osasunu 3:2, u 36. kolu španske Primere.

Golove za Levante postigli su Viktor Garsija u 35. i 37. i Karl Eta Ejong u 90. minutu.

Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia

Golove za Osasunu postigli su Džeremi Toljan autogol u trećem i Ante Budimir u 11. minutu.

Osasuna je od 45. minuta igrala sa igračem manje, pošto je direktan crveni karton dobio Serhio Erera.

Levante je na 18. mestu sa 36 bodova, a Osasuna je na 10 poziciji sa 42 poena.

U sledećem kolu, Levante će u Vigu gostovati Selti, dok će Osasuna dočekati Atletiko Madrid.