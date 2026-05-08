Fudbaleri Torina pobedili su večeras na svom terenu Sasuolo 2:1, u meču 36. kola italijanske Serije A.

Strelci za Torino bili su Đovani Simeone u 66. i Markus Pedersen u 71. minutu.

Serija A 2025/26

 Gol za Sasuolo postigao je Kristijan Thorstvedt u 51. minutu.

Torino je na 12. mestu sa 44 boda, a Sasuolo je na 10. poziciji sa pet bodova više.

U narednom kolu, Torino će gostovati Kaljariju, dok će Sasuolo dočekati Leče.

