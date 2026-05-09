Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Vojvodina je kao domaćin u petak pobedila Čukarički rezultatom 1:0 u 35. kolu prvenstva Srbije.

Nažalost, utakmicu je obeležila teška povreda mladog fudbalera Čukaričkog Ognjena Abramušića.

Dvadesetdvogodišnji fudbaler je napustio teren u 58. minutu.

On je glasno uzviknuo i pao na travu nakon klizećeg starta Alekse Vukanovića.

Delovalo je da je bivši fudbaler Crvene zvezde uspešno startovao i stigao samo do lopte, a kada je nakon sudijskog znaka da se prekine igra prišao protivniku, odmah se uhvatio za glavu.

Razlog za to je vidljiva povreda kolena koju je doživeo mladi fudbaler koji je na nosilima iznet sa terena, a potom prebačen u bolnicu u Novom Sadu.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Abramušić je na leto 2025. godine stigao u Čukarički iz Slovena iz Rume, ali je zbog problema sa povredama pravu šansu dobio tek nakon što je ekipu preuzeo Marko Jakšić.

1/5 Vidi galeriju Ognjen Abramušić u dresu Čukaričkog Foto: Dusan Milenkovic ©/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Prethodno je zabeležio nastupe na samo tri utakmice, ali je dva puta ulazio tek u nadoknadi vremena. U poslednje četiri utakmice je bio starter.

Pokazao je da može da bude važan igrač ekipe sa Banovog Brda i šteta je što je došlo do povrede.

Bonus video: