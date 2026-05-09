Prema najnovijim informacijama, nekoliko timova iz engleske Premijer lige zainteresovano je za srpskog fudbalera.

Najkonkretnije interesovanje dolazi iz Londona, odnosno od Čelsija, koji je spreman da izdvoji značajnu sumu za srpskog štopera.

Pored toga, pominje se i Mančester junajted koji se raspitivao za Srbina..

Strahinja Pavlović je trenutno igrač Milana, sa ugovorom do 2028. godine i ima ideju da produži saradnju do 2031. godine, preneli su italijanski mediji.

Strahinja Pavlović na utakmici Milan - Đenova

Rosoneri ne žele da se lako odreknu svog defanzivca, ali u slučaju dobre ponude možda bi i pristali na izlazni transfer. Milan navodno traži između 50 i 60 miliona evra Pavlovića.

Srpski reprezentativac je ove sezone pokazao zrelu igru na visokom nivou, što ga je ponovo stavilo na radar velikih klubova. Srbin je nedavno izjavio da se dobro oseća u Milanu, ali Premijer liga predstavlja veliki izazov za svakog fudbalera.

