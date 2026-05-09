Nekadašnji crnogorski fudbaler koji je tokom karijere igrao i za Partizan se oglasio putem društvene mreže Instagram, a na svom nalogu je objavio potresnu poruku.

"Tužno, tužno… veoma, veoma tužno. Moja druga sestro, Konstanca… danas je tužan dan za sve nas koji te volimo, za sve one koji su uvek osećali da si bila neko poseban u našim srcima, i u dobrim i u lošim trenucima. Nešto neraskidivo. A ono što nas nikada neće razdvojiti, to su pre svega tvoja deca, a posebno Nino, kome ste ti i Bruno dali nadimak inspirisan mnome. To je nešto što će nas zauvek spajati", napisao je Niša i dodao:

"I uvek ćemo biti tu za tvoju decu, kao njihovi najbolji prijatelji. U Sen Bartu, u Bordou, u Parizu, u dobrim i u lošim trenucima, uvek smo bili zajedno, uvek smo se međusobno podržavali. Ali na kraju, Sen Bart, Bordo i Pariz nikada više neće biti isti za mene. Volim te, sestro moja Konstanca", poručio je Saveljić uz fotografiju na kojoj je Konstanca sa sinom Ninom.

Konstanca je bila najbolja prijateljica Niše Saveljića i bivša supruga nekadašnjeg fudbalera Liverpula Bruna Šejrua.