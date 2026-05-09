Potpredsednik Partizana zadužen za sportska pitanja je još jednom od strane španskih novinara upitan da komentariše situaciju u Real Madridu.

Kao neko ko je deo igračke karijere proveo u Partizanu, a nakon završetka iste bio i sportski direktor ovog kluba, Predrag Mijatović je osoba od koje u Španiji često traže mišljenje.

Najnoviji povod za razgovor sa Mijatovićem je tuča fudbalera kraljevskog kluba Federika Valverdea i Čuamenija.

Real Madrid je obojicu fudbalera kaznio finansijski sa po 500.000 evra.

"Takve stvari nikada ne smeju da izađu iz svlačionice, ali sada ipak mora sve da se zna. Fudbal se promenio i napredovao. Najgora kazna za igrača nije novčana, jer oni zarađuju milione, već je za njih najgore kada ne igraju", rekao je Mijatović.

Predrag Mijatović, intervju za Kurir Foto: Nemanja Nikolić

Priča se puno i o povratku Žozea Murinja na poziciju trenera umesto Alvara Arbeloe.

"Da sam ja sportski direktor Real Madrida u ovom trenutku, ne bih imao nijednog momenta dilemu, doveo bih Žozea Murinja. Smatram da je on najbolje rešenje, jer je ovom timu potreban autoritet i čvrsta ruka", istakao je Mijatović.

Izvor: Kurir