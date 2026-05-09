Potpredsednik Partizana zadužen za sportska pitanja je još jednom od strane španskih novinara upitan da komentariše situaciju u Real Madridu.

Kao neko ko je deo igračke karijere proveo u Partizanu, a nakon završetka iste bio i sportski direktor ovog kluba, Predrag Mijatović je osoba od koje u Španiji često traže mišljenje.

Najnoviji povod za razgovor sa Mijatovićem je tuča fudbalera kraljevskog kluba Federika Valverdea i Čuamenija.

"Takve stvari nikada ne smeju da izađu iz svlačionice, ali sada ipak mora sve da se zna. Fudbal se promenio i napredovao. Najgora kazna za igrača nije novčana, jer oni zarađuju milione, već je za njih najgore kada ne igraju", rekao je Mijatović.

Priča se puno i o povratku Žozea Murinja na poziciju trenera umesto Alvara Arbeloe.

"Da sam ja sportski direktor Real Madrida u ovom trenutku, ne bih imao nijednog momenta dilemu, doveo bih Žozea Murinja. Smatram da je on najbolje rešenje, jer je ovom timu potreban autoritet i čvrsta ruka", istakao je Mijatović.

