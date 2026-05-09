Fudbaleri „stare dame“ pobedili su danas na svom „Karađorđu“ ekipu Čukaričkog rezultatom 1:0 i tako na najbolji način najavili odlazak na finale Kupa Srbije protiv Crvene zvezde.

– Jedna teška utakmica, mislim da su moji igrači bili glavama već u Loznici i meču sa Crvenom zvezdom. Ali, nama je i ova utakmica bila bitna da zadržimo korak za Partizanom i da čekamo njihov kiks, kao što čekaju i oni naš. Očekivano je bilo teško, igrači Čukaričkog su došli da se nadigravaju, jer nisu imali rezultatski pritisak, a za nas su uvek bili jedan rival za respekt. Drago mi je što smo opet odigrali takmičarski, na rezultat, mada sam malo razočaran našim navijačima, koji treba da podržavaju naše igrače. I tu ne mislim na Firmu, jer oni nisu učestvovali u svemu ovome. Žao mi je što Firma ne dolazi radnim danima, jer nama njihova podrška veoma znači, to bih jedino hteo da istaknem – rekao je Tanjga.

On je otkrio i kakvo je stanje sa igračima koji su izašli zbog povreda.

– Kolarević je izašao preventivno, jer je dobio udarac, mislim da nije ništa ozbiljno, Butean je imao grčeve, dok je Kokanović zadobio rasekotinu, ali mislim da će biti u konkurenciji u Loznici.

Trener Voše nije zabrinut zbog realizacije dokle god njegova ekipa pobeđuje.

– Ja sam uvek zadovoljan kada dobijemo, a realizacija je problem već nekoliko utakmica, što smo popravili u Surdulici, ali jesmo imali probleme protiv Partizana i Železničara, čak smo danas i promašili penal. Ali, s druge strane, mi imamo drugu najbolju odbranu u ligi, primili smo najmanje golova iz igre, tako da to je neka kompenzacija. Ali, bitno je da dajemo dovoljan broj golova, da smo dobili rekordan broj utakmica na gostovanjima. Čestitam mojim igračima na tome, iako to meni ne znači mnogo.

Za kraj, Tanjga je pohvalio i nastup Petra Sukačeva, koji je danas igrao kao levo krilo.

– Pera može da pokriva čitavu levu stranu, ima strašnu energiju, on podiže ceo tim i publiku. S druge strane, može da radi neke taktičke stvari drugačije, ali treba ga razumeti jer je veoma mlad. Pred njim je blistava budućnost. I nadam se da će on biti jedan od boljih transfera i siguran sam da će biti možda i rekordni. Ali, moramo da ga podučavamo taktici, jer se nekada zaigra, to publika voli, mada mi nekada mi pucamo zbog toga. Pera može da igra i kao bek i kao vinger, tako da on gde god ga stavimo uradiće ono što se od njega želi – zaključio je Tanjga.

Vojvodina u sredu od 20 časova igra finale Kupa Srbije protiv Crvene zvezde.