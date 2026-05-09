Generalni direktor FK Crvena zvezda Zvezdan Terzić u intervjuu za Kurir 6. maja rekao je da golman Mateus sigurno ostaje u Crvenoj zvezdi.

Međutim, mesecima unazad brazilski mediji pišu da iskusni Mateus ima brojne ponude iz rodne zemlje i da bi na leto mogao da se vrati u otadžbinu.

Mateus slavi pobedu Crvene zvezde sa saigračima Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Insajderska vest iz Brazila

Poslednja u nizu ovakvih vesti dolazi ovog vikenda, gde Brazilci sele Mateusa u čuveni Korintijans. Novinar insajder Tijago Rodrigez piše da je Mateus već prihvatio ponudu da se na leto vrati u Brazil i da sportski direktor Marselo Paz privodi transfer kraju.



Ideja čelnika Korintijansa je da dovođenjem Mateusa pojačaju konkurenciju među stativama i da se za mesto prvog čuvara mreže golman Crvene zvezde bori sa Hugom Souzom. Da ova priča deluje još neverovatnije, Brazilci se uzdaju da neće morati da plate preveliko obeštećenje za Mateusa. A, Brazilac ima ugovor sa crveno-belima do 2027. godine i njegova vrednost iznosi 2.500.000 evra, što je suma ispod koje ga Zvezda sigurno ne bi prodavala.

1/10 Vidi galeriju Mateus porodica Foto: Printskrin/Instagram

Zimus u igri bio Botafogo



Treba se podsetiti, slična priča iz Brazila lansirana je ove zime, kada je navodno još jedan tamošnji fudbalski velikan Botafogo bio zainteresovan za Mateusa. I tada se pisalo gotovo na istovetan način, a do transfera nije došlo.

Treba istaći da je Mateus srećan u Beogradu sa suprugom i svoje četvoro dece koje je upisao u internacionalnu školu. Redovan je na utakmicama košarkaškog kluba Crvena zvezda i omiljeni lik u svlačionici na Marakani.

Zvezdan Terzić sve objasnio u intervjuu Kuriru Foto: Fk Crvena Zvezda

Terzić u Kuriru sve objasnio



Pa, otuda treba ponoviti reči Zvezdana Terzića date u intervjuu za Kurir, a tiču se crveno-bele "jedinice".



- Lepo mu je u Beogradu. Ovde je sa porodicom, ženom i četvoro dece. Idu u školu ovde. Ne može da ide bilo gde. Mislim da će Mateus duži period ostati. Golmani mogu da brane do 40. godine. Ostaće do kraja ugovora sigurno - bio je nedvosmislen Zvezdan Terzić.



Mateus je ponikao u klubu Amerika, a sa 21 godinom stigao je u Evropu u ekipu portugalske Brage. Dres tog kluba nosio je 11 godina, nakon čega je otišao na pozajmicu u Ajaks. Posle samo jedne godine napustio je Holandiju i potpisao za Crvenu zvezdu, koja ga je platila 1.250.000 evra.