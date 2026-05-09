Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Fudbaleri Liverpula odigrali su danas na svom terenu nerešeno protiv Čelsija 1:1, u utakmici 36. kola Premijer lige.

1/69 Vidi galeriju Premijer liga 2025/26 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Yoshio Tsunoda / AFLO / Profimedia

Prednost Liverpulu doneo je Rajan Gravenberh golom u šestom minutu, a izjednačenje Čelsiju Enco Fernandes pogotkom u 35. minutu.

Gol koji je postigao vezista Čelsija Kol Palmer u 49. minutu poništen je zbog ofsajda nakon gledanja snimka putem VAR tehnologije.

Liverpul je četvrti na tabeli sa 59 bodova, dok je Čelsi, koji je današnjim remijem prekinuo svoj niz od šest uzastopnih poraza u Premijer ligi, deveti sa 49 bodova.

Liverpul će u narednom, pretposlednjem kolu igrati na gostujućem terenu u Birmingemu protiv Aston Vile, dok će Čelsi u Londonu dočekati Totenhem.