"Moji igrači su priznali grešku, iskazali kajanje i tražili oproštaj. To je za mene dovoljno. Neću ih paliti na lomači na gradskom trgu, jer to ne zaslužuju. Vreme je da se okrene nova stranica", rekao je Arbeloa u Madridu u svom prvom javnom obraćanju od sukoba.

El klasiko

Incident se dogodio tokom treninga u četvrtak, kada je Valverde završio u bolnici zbog povrede glave. Sam igrač je rekao da je udario glavom o sto i opisao sukob kao "besmislenu tuču".

Klub je naveo da su se igrači narednog dana izvinili jedan drugom, kao i saigračima, stručnom štabu i navijačima. Ipak, Real je smatrao da je incident dovoljno ozbiljan da se kazne i to znatnim iznosom, što retko ko od vrhunskih fudbalera oseti.

"Zadovoljan sam kako je klub postupio u ovoj situaciji", dodao je Arbeloa, ističući da je tokom svoje karijere video i ozbiljnije incidente:

"Imao sam saigrača koji je udario drugog golf palicom. Situacije poput ove su se dešavale, ali ih ne opravdavam".

Najstrože reči Arbeloa je uputio onome ko je o incidentu obavestio medije, što je prvi objavio španski dnevnik Marca.

"To što se dešava u svlačionici završi u medijima za mene je izdaja Reala. Takve stvari moraju ostati u svlačionici", jasan je Arbeloa.

Sada Arbeloa ima težak zadatak – da motiviše ekipu za nedeljni klasiko na Kamp Nou protiv Barselone. Samo pobeda Reala može da zaustavi Barselonu da osvoji drugi uzastopni naslov La Lige, iako bi to verovatno samo odložilo proslavu katalonskog kluba, koji je trenutno 11 bodova ispred Madriđana uz četiri preostale utakmice.

"Nema sumnje da moram da preuzmem odgovornost za to što nismo ispunili očekivanja ove sezone. Jasno je da frustracija i bes mogu da nas navedu na situacije koje ne želimo. Sada moramo da se fokusiramo na nedeljni meč", zaključio je Arbeloa.

Čuameni će biti u sastavu Reala za klasiko, dok je Valverde na medicinskom odsustvu i oporavlja se od povrede glave.

