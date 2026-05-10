Srpski fudbaler Bojan Čečarić oštećen nje za 8.200 evra od strane internet prevaranata.

Sve se desilo u leto 2024. godine, kada su varalice kontaktirale Bojana Čečarića i njegovog agenta i predstavili se kao čelnici norveškog kluba Viking.

Bojan Čečarić kada je igrao za Spartak Foto: @starsport

Ozbiljna lova iz Norveške



A, kako je sve počelo. Bojan Čečarić je 26. juna 2024. godine primio navodnu ponudu za posao, a potpisnik je bio sportski direktor Vikinga, Erik Nevland. Ugovor je predviđao dvogodišnju saradnju uz mesečnu platu od 15.000 evra neto i dodatne pogodnosti - besplatan stan, bonuse za pobede i kvalifikacije u evrokupovima, kao i avionske karte za porodicu.

Kao jedini uslov za realizaciju bio je naveden prolazak lekarskih pregleda za koji je bilo potrebno da igrač uplati novac koji bi kasnije bio refundiran. A, to nije bila mala suma, jer se radilo o 8.200 evra. Čečarić je u dogovoru sa svojim agentom pristao i uplatio sumu, a onda je čekao da mu se klub iz Norveške javi. Fudbaler je zbog toga obustavio pregovore sa drugim klubovima, jer je od Vikinga dobio najbolje uslove.

Šok kada je stigao odgovor

Pošto ugovor nikako nije stizao, agent Bojana Čečarića (32) poslao je mejl Vikingu, kako bi proverio gde je došlo do zastoja. Tog dana, 25. jula 2024. godine Čečarić i njegov agent shvatili su da su nasankani i prevareni. Sportski direktor norveškog kluba odgovorio je na mejl objasnivši da Viking nema bilo kakve veze sa prethodno poslatim predlogom ugovora.

Tom prilikom, predstavnici Vikinga objasnili su Bojanu Čečariću i njegovim predstavnicima da prevaranti koriste njihovo ime i logo kako bi naveli igrače da unapred uplate novac za navodne lekarske preglede, uz obećanje da ce im klub to kasnije refundirati.

Čitav slučaj predstavnici Vikinga prijavili su norveškoj policiji, ali počinioci nisu pronađeni.

Čečarić je potom prvo podneo tužbu pred FIFA, tražeći odštetu od 283.200 evra (razlika između ponude Vikinga i ugovora koje je kasnije potpisao sa drugim klubovima), ali je njegov zahtev odbijen jer dokazi nisu bili uverljivi.

Bojan Čečarić u vreme kada je nosio dres Napretka Foto: Srdjan Stevanovic ©/2022 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Sud u Lozani presudio

Usledila je žalba poslata na adresu Suda u Lozani (CAS), u kojoj se igrač žalio tvrdeći da je on žrtva i da je klub odgovoran jer je poruka stigla sa domena "vikingfotball.no", međutim Viking je dostavio dokaze da je potpis na ponudi zapravo digitalno isečen potpis nemačkog doktora (Husein Aral) sa nekog članka na internetu, a ne potpis direktora Erika Nevlanda. Sud u Lozani je odbio Čečarićevu žalbu.

Bojan Čečarić, po vokaciji napadač, aktuelnu sezonu završava u rodnoj Staroj Pazovi igrajući za srpskoligaša Jedinstvo. Od superligaša igrao je za Javor, Mladost iz Lučana, Novi Pazar, Spartak, Napredak i Mladost GAT. U inostranstvu nosio je dres poljskih klubova Krakovije i Korone.