Krčka se prelazak Žozea Murinja u Real Madrid, a Benfika uveliko radi na njegovom nasledniku.

Uvereni su u španskom velikanu da Posebni ima tu moć da ukroti svlačionicu Kraljevskog kluba, koja puca od ega i nikako da se stavi u službu ekipe.

Žoze Murinjo na meču Braga - Benfika Foto: Joao Gregorio / imago sportfotodienst / Profimedia, Francisco Macia, Magara Press SL / Alamy / Profimedia

Imao je Žoze Murinjo želju da uvede Benfiku u Ligu šampiona, ali će po svemu sudeći napustiti tu misiju i vratiti se u Real.

U Lisabonu ne sede skrštenih ruku i već su krenuli da rade na dovođenju novog trenera. Kako javlja A Bola, koja tvrdi da Murinjo sigurno ide u Madrid, naslednik bi trebalo da bude Marko Silva.

Portugalski strateg još uvek nije produžio saradnju sa Fulamom, koja ističe na kraju sezone, i prvi je kandidat da sedne na klupu Benfike, koja ne krije interesovanje za njega.

