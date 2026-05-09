Derbi Dinama i Hajduka nije imao rezultatski naboj jer je prvenstvo odavno rešeno, ali je itekako imao jak navijački naboj.

Videlo se to još uoči utakmice, kad je s razglasa zasviralo "E, moj druže beogradski" Jure Stublića, valjda kao aluzija na dopisivanje vođe Torcide Zagreb s Grobarima, a potom je ceO stadion, osim juga, pevao: "Nek živi ljubav, nek se budi dan, neka svako dete mrzi Partizan".

Ipak, odgovor Torcide nije trebalo dugo čekati. Goreo je udarni transparent Bed Blu Bojsa pod severnom tribinom, mnogi su pomislili kako su ga zapalili slučajno Dinamovi navijači sami, baš kao i u maju 2022. na istom mestu. Međutim potom su na južnoj tribini, gde je bila Torcida, osvanuli transparenti upućeni Bed Blu Bojsima

„Zadnji derbi ste izdimili, ali zato sad gorite. Imate opet j**enog materijala za galeriju“, pisalo je na jednom, a „Gori BBBaja“ na drugom transparentu.

Hajdukova navijačka grupa tako je preuzela odgovornost za požar na severu Maksimira, ali mnogi se pitaju kako su to izveli?!

Ipak, hrvatski mediji“ preneli su nezvaničnu informaciju da je hrvatska policija uhapsila dvojicu zbog podmetanja požara, a navode još bizarniju tvrdnju – da je požar (navodno) postavljen na tajmer! Odnosno, na daljinsko upravljanje.